35+ ретро-картинок: гифки и советские открытки с 1 Мая 2025 года

Каждый год 1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. Этот день считается символом весны и олицетворяет уважение к любому созидательному труду. В честь праздника по всей стране ежегодно проходят различные концерты, фестивали, конкурсы и другие активности. К этому замечательному весеннему празднику «Известия» подготовили красивые открытки, гифки и поздравления, которыми можно поделиться с друзьями и родными.

Сгенерировано «Известиями» Советская открытка с Первомаем

Самуил Маршак. Первое мая

Сегодня лучший день весны,

сегодня Первомай!

Оркестры дальние слышны,

в цветных флажках трамвай...

Взлетает легкий красный шар

под самый небосклон,

пылают буйно, как пожар

полотнища знамен...

Сгенерировано «Известиями» Поздравления с Первомаем – открытка СССР

«С Первомаем! Пусть любая работа всегда будет в удовольствие и по плечу, а отдых — головокружительным и запоминающимся. Хорошего настроения, гармонии, энергии, вдохновения, веселья, радостных событий, больших и маленьких побед каждый день!»

Сгенерировано «Известиями» Открытка в стиле ретро с 1 Мая

«Дорогой (имя), с праздником весны и труда! Пусть каждый твой день будет наполнен радостью и счастьем, а руки никогда не знают усталости!»

Сгенерировано «Известиями» С Днем Весны и Труда 2025: красивая открытка

«Поздравляю с 1 мая! Желаю, чтобы твои мечты воплощались в реальность, а работа приносила не только доход, но и удовольствие!»

Сгенерировано «Известиями» Праздник Первомай: фото с сиренью

«Первомай — отличный праздник! От него веет теплом, энергией, бодростью. Желаю хорошего настроения, солнечной теплой погоды, приятных встреч и общения с близкими и родными людьми!»

Сгенерировано «Известиями» Гиф с 1 Мая в 2025 году

«Поздравляю с Днем трудящихся! Желаю, чтобы ваши труды всегда приносили желанные плоды, а работа была в радость. Пусть все поставленные цели осуществятся, а финансы преумножатся! С 1 мая!»

Сгенерировано «Известиями» Анимированная картинка с Первомаем

«Поздравляю с Днем всех трудящихся! Пусть силы никогда не покидают, желания исполняются, а поставленные цели легко достигаются. Побольше улыбайтесь, любите и будьте любимы. С праздником 1 мая!»

Сгенерировано «Известиями» Мир! Труд! Май! Советский плакат к 1 Мая

«Поздравляю с Первомаем! С Праздником Весны и Труда! Желаю тебе долгих веселых праздников и легких трудовых будней. Пусть работа не тяготит, а лишь доставляет удовольствие. С 1 Мая!»

Сгенерировано «Известиями» Gif с праздником 1 мая

Ольга Высотская. Здравствуй, праздник

Расцвела

Страна родная,

Песни звонкие слышны.

Здравствуй, праздник,

Праздник Мая,

Праздник солнца

И весны!

Нарядились

Наши сёла,

Нарядились города.

Здравствуй, праздник

Наш весёлый,

Праздник мира

И труда!

Белый голубь

В небе кружит,

В ясном солнечном тепле.

Здравствуй, праздник,

Праздник дружбы

Всех народов

На земле!

Сгенерировано «Известиями» Гифка с Днем трудящихся

«Поздравляю с праздником весны и труда! Желаю заниматься любимым делом, получая радость, удовлетворение, уважение коллег и достойное вознаграждение. Счастья, здоровья, долголетия и удачи!»

Сгенерировано «Известиями» С Днем солидарности трудящихся: советская открытка

«В этот замечательный день, символизирующий солидарность и дружбу всех людей, хочется пожелать весеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких идей и творческих успехов во всех начинаниях. Пусть выходные пройдут в бодром, веселом настроении, ярких событиях, в кругу близких и родных. Здоровья, счастья, любви!»

Сгенерировано «Известиями» День Весны и труда 1 Мая – оригинальная ретро-открытка

«Ура! Поздравляю с Днем труда и от души желаю никогда не лениться, ни в чем не сомневаться, ни за что не сдаваться. Помни, что труд облагораживает. Поэтому — вперед, к мечтам, желаниям, победам и успехам. Желаю крепкого здоровья, терпения, настойчивости, сил, уверенности и оправдания своих надежд».

Сгенерировано «Известиями» Поздравления с Первомаем с советской символикой

«С Первомаем! Желаю всем трудящимся хорошего достатка, перспектив и развития, взлетов по карьерной лестнице и душевного умиротворения на рабочем месте. Пусть работа всегда приносит удовольствие, радует и открывает новые возможности. Счастья, отличного настроения и весны в душе!»

Сгенерировано «Известиями» С 1 Мая 2025: открытка с цветами и флагом России

«Поздравляю вас с Первомаем! Желаю яркого солнца, нежного ветерка и теплой погоды. Пусть жизнь ваша всегда будет полна добра, радости и приятных событий. Живите, дружите, любите, работайте и просто будьте счастливы. Получайте от жизни только удовольствие и никогда не вешайте нос. С праздником!»

Сгенерировано «Известиями» Открытки с цветущими деревьями с 1 Мая

«С Первомаем, с Днем труда! Желаю трудиться на славу и взамен всегда получать щедрое вознаграждение. Самореализуйся и получай больше возможностей для воплощения своих идей. Живи счастливо, верь, мечтай, трудись, люби и радуйся каждому новому дню без усталости, печали и сомнений».

Сгенерировано «Известиями» Поздравление с Первомаем с серпом и молотом

«Поздравляю с Первомаем всех трудящихся! Пусть этот весенний праздник подарит вам отличное настроение, замечательный отдых и много радостных событий! Желаю, чтобы вы были счастливы и здоровы, всегда получали удовольствие от своей работы и достойную оплату труда!»

Сгенерировано «Известиями» Надпись с 1 Мая на поздравительной открытке

Первомай страна встречает,

Всюду песни, звонкий смех.

Всем трудягам пожелаю —

Пусть в работе ждет успех!

И заряд патриотизма,

Непременно, пусть растет,

Будет много оптимизма

И любви водоворот!

Сгенерировано «Известиями» Скачать бесплатно гиф с Первомаем

«С Первомаем! Пусть в этот день погода радует солнцем и невероятным теплом. Желаю трудиться с улыбкой, чтобы твое дело приносило радость и дарило массу положительных эмоций. С праздником!»

Сгенерировано «Известиями» Красивая открытка с 1 Мая для мессенджера

«С Первомаем! Пусть никто не обесценивает твой труд. Гордись своей работой и стремись к новым высотам! Пусть каждый твой день будет полон улыбок, счастья и новых идей, а весна пусть играет яркими красками и раскрашивает наши души».

Сгенерировано «Известиями» Старинная открытка на 1 Мая 2025 года для Viber

«Всех друзей, соседей, коллег и родных поздравляю с солнечным праздником Первомаем! Пусть он принесет весеннее настроение, солнечные надежды, звучащую музыкой любовь, красочные эмоции и ароматные воспоминания!»

Сгенерировано «Известиями» Ретро-картинка с советскими людьми на 1 Мая

«Поздравляю с днем труда! Пусть первомайское настроение сделает любую работу приятной, а самые сложные задачи выполнятся без труда. Желаю получать удовольствие от отличных результатов, не бояться покорять новые вершины и не останавливаться на достигнутом. Трудового задора, оптимизма и достойной оплаты!»

Сгенерировано «Известиями» Открытка на первомайскую демонстрацию

Трудиться нужно всем, везде,

Нет счастья и успехов без усилий,

Встречаем праздник Первомай,

Цветущий, звонкий, белокрылый.

Желаем вам благополучия,

Хороших результатов и побед,

Чтоб жили в мире и достатке

Счастливо много-много лет!

Фото: открытые источники Ностальгическая открытка с Первым мая

«С Первомаем! Желаю, чтобы к тебе никогда не подступали лень и печаль, желаю, чтобы с тобой всегда были энтузиазм и уверенность! Успехов во всех начинаниях, смелых и креативных идей, удачи и бойкого настроения! Желаю любить свою работу, всегда иметь возможность заниматься тем, что нравится, и жить в достатке и благополучии».

Сгенерировано «Известиями» Первое мая: открытка в стиле ретро на День трудящихся

«Пусть Первого мая вас согреет теплое весеннее солнышко! Желаю, чтобы оно наполнило вашу судьбу лучиками добра и радости, приятными событиями, раскрасило ее самыми светлыми и яркими тонами, придало бодрости и зарядило нескончаемым позитивом. Пусть начальство вас уважает и ценит ваш труда, а в семье царят мир и согласие».

Сгенерировано «Известиями» Праздник Весны и Труда 2025: картинка СССР

«Поздравляю с Первомаем и хочу пожелать работать славно и на совесть, без нервных срывов и головной боли. Пусть труд не только облагораживает, но и обеспечивает состоятельную, красивую, веселую и разностороннюю жизнь. Здоровья, сил и терпения на всё!»

Сгенерировано «Известиями» Международный день солидарности трудящихся: советская картинка с надписью

«Поздравляю с Первомаем и от души желаю всегда оставаться человеком невероятных талантов, гениальных идей, уверенных стремлений, желаю так или иначе добиваться успеха, осуществления всех главных мечтаний и реализации жизненных планов. А труд каждого дня пусть обязательно приносит щедрые плоды в виде достатка и благополучия».

Сгенерировано «Известиями» Открытка с Лениным на Первое мая

Владимир Маяковский. Солнечный флаг

Первое Мая.

Снега доконавши,

солнечный флаг подымай.

Вечно сияй

над республикой нашей,

Труд,

Мир,

Май...

Сгенерировано «Известиями» Картинка с советскими рабочими на 1 Мая

«С Первомаем! Не зря этот день отмечен в календаре днем труда. Пусть любой труд дается тебе по щелчку, а работа ладится. Пусть жизнь твоя будет полна удачи, радости, больших возможностей и перспектив. Не сомневайся в себе, не откладывай свои идеи «на потом». Желаю, чтобы у тебя всегда всё получалось по высшему разряду!»

Фото: открытые источники С Праздником Весны и труда: бесплатная открытка

«Поздравляю с Днем труда, желаю никогда не сомневаться в своих успехах и стремительно подниматься по лестнице достойной карьеры. Пусть каждый день будет продуктивен и плодотворен, пусть у тебя всегда получается блестяще расправляться со всеми рабочими делами и остается время на отдых. С 1 Мая!»

Сгенерировано «Известиями» Скачать бесплатно открытку с цветами и надписью 1 Мая

«Поздравляю с Первомаем и от всей души спешу пожелать не испытывать стрессов и не переутомляться на работе, с каждым днем уверенно прокладывать путь к большому успеху в деятельности и каждый раз преумножать свои достижения в жизни, искренне верить в свою мечту и никогда не ссориться с удачей».

Сгенерировано «Известиями» Анимация с 1 Мая

«С праздником Первомая! Желаю, чтобы в каждой семье всегда царили праздник и мир. Пусть труд приносит радость и достаток, а здоровье не обижает своей щедростью».

Сгенерировано «Известиями» Мерцающая анимация с Первомаем

«С Первомаем! Желаю от работы не уставать, от своего не отступать, от коллег получать поддержку и помощь, а от близких — понимание и любовь. Пусть каждое старание и труд будут оценены по достоинству и вознаграждены невероятным успехом».

Фото: открытые источники Анимированная открытка с Праздником Весны и Труда

Солнце пусть сияет за окном,

Настроенье тоже не подводит —

Первомай за праздничным столом

Состоится при любой погоде.

После энергичного труда

Хорошо пускай и отдохнется.

Позитивный пусть настрой всегда

К вам с отдачею большой вернется!

Фото: открытые источники Советские душевные открытки с Первомаем

Поздравляю с Первомаем!

Позабыть про лень желаю.

Прочь с дивана и вперед,

Вас шашлык на даче ждет.

Но придется потрудиться,

Прежде чем им насладиться.

Фото: commons.wikimedia.org Патриотические картинки на 1 Мая 2025

«Поздравляю тебя с Первомаем — Днем труда и солидарности! Желаю больших успехов в этом самом труде, вдохновения и терпения, чтобы плоды оказались даже лучше, чем ты надеялся! Гордись тем, что имеешь любимое дело, любимую семью! Пусть ты и все родные и близкие люди будут здоровы и счастливы, веселы и трудолюбивы! Пусть тебе встречаются только хорошие и добрые люди, которые всегда помогут, поддержат и наполнят твою жизнь благословением и радостью!»

Сгенерировано «Известиями» Стихи на открытке с Первомаем

«Поздравляем с весенним праздником совместного труда, обновления и активной жизненной позиции. Пусть рядом с Вами всегда будет надежное плечо, любые дела даются легко, а результат неизменно радует».