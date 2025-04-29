В Севастополе начали ремонт моста через Черную
В Севастополе приступили к ремонту моста через реку Черную в Инкермане. Движение автомобилей перекрывать не будут, заявил губернатор Михаил Развожаев во вторник, 29 апреля.
«Сразу хочу успокоить автомобилистов: полного перекрытия моста не будет. Когда подрядчик приступит к работам на дороге, будет организовано реверсивное движение со светофором», — сказал чиновник, его цитату приводит ИА SevastopolMedia.
По его словам, дополнительным альтернативным объездом станет Президентская дорога.
Необходимость ремонта определили после диагностики. Были обнаружены дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения: нарушение защитного покрытия металлоконструкций и изоляции деформационных швов, дефекты проезжей части и локальное разрушение слоя железобетонных конструкций.
В ходе ремонта подрядчик устранит все дефекты, заменит асфальтобетонное покрытие и барьерное ограждение. Пока работы проводятся под мостом — дорожники очищают бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.
Ремонт инженерного сооружения проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что автомобильная трасса А-289, ведущая из Краснодара в Крым, стала платной с 22 апреля. Она перешла в ведение госкомпании «Автодор».