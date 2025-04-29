Путин назвал День Победы святым для россиян праздником

День Победы представляет собой святой праздник для России и других постсоветских стран. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин во время международного форума союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

«В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы — один из самых значимых и святых праздников. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее», — отметил Путин.

По его словам, стойкость и мужество солдат Красной армии, единство советского населения стали несокрушимой силой. Во время Великой Отечественной войны на волжских берегах противника остановили и уничтожили, по нацистской военной машине была совершена решающая атака, из-за чего открылась дорога на запад, на Берлин, к Великой Победе.

Путин также назвал разгром нацизма общим достоянием. Он подчеркнул, что в Москве на торжественных мероприятиях ждут представителей ряда стран. Как отметил президент РФ, Россия ценит то, что воинские расчеты многих государств — участников форума в Волгограде примут участие в параде Победы на Красной площади.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.