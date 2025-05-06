Бежевый отказ: могут ли нейтральные оттенки свести с ума

На вкус и цвет так называемых бежевых мам не советуют ориентироваться детские психологи. Гамма нейтральных оттенков ограничивает малышей в восприятии мира, мешает нормальному развитию мозга, а взрослых может даже свести с ума. Почему необходимы яркие краски, как пастельные цвета влияют на психику и какими вырастают «бежевые» дети — в материале «Известий».

Когда ребенок начинает различать цвета

Психолог Анна Гусева считает, что задача мамы — подарить ребенку мир во всем его многообразии, а не ограничивать малыша, в частности, нейтральными оттенками. Это относится даже к периоду беременности, когда восприятие мира у мамы и малыша одно на двоих. С точки зрения перинатальной психологии всё, что видит, слышит и чувствует мать, она бессознательно передает своему ребенку. Цвету во всех культурах уделяется важное значение.

— Например, если мы обратимся к традициям Китая и Японии, то там, когда узнавали, что женщина в положении, старались, чтобы ее окружали красивые цветы, а близкие делились с ней яркими, положительными эмоциями , — рассказывает психолог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Гусевой, когда малыш рождается, он первые 20 дней плохо видит и слышит, но очень хорошо чувствует свою маму и ее эмоциональное состояние.

— В этот период разнообразные цвета важны в большей степени для самой женщины. Они стимулируют маму, а не ребенка. Например, красный цвет мобилизует внимание, сигнализирует об опасности, активизирует систему тревоги. Зеленый — это природа, естественность, а розовый регулирует эмоциональный фон и способствует расслаблению , — комментирует эксперт.

Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory

Психолог пояснила «Известиям», что, согласно нейропсихологии детского развития, младенец начинает активно воспринимать цвета около пяти месяцев от роду.

— Именно в этот период мозг формирует первичные связи с визуальными стимулами и эмоциональной реакцией на них. И поэтому цветовая палитра — это не просто эстетический выбор, но и важный момент формирования нейронных связей и когнитивной гибкости , — разъясняет Анна Гусева.

Фото: Global Look Press/CHROMORANGE

По словам психолога, неслучайно после рождения мальчикам подбирают одежду голубого и синего цвета, а девочкам — розового.

— Нежный розовый достаточно мягкий и женственный, а синий и голубой цвета активизируют зоны, связанные с воображением и абстрактным мышлением, с решительностью. Но всё должно быть в меру. Поэтому эти цвета разбавляют другими — салатовым, оттенками желтого, — поясняет эксперт.

Цвета помогают маленькому человеку изучать и воспринимать окружающий мир, подчеркивает Гусева. Например, оранжевый — это цвет настроения, он стимулирует интерес, любопытство, а зеленый — мотивирует к обучению и побуждает к творчеству.

— И, конечно же, если интерьеры оформлены исключительно в нейтральных, приглушенных тонах, то мир словно обесцвечивается. За этим следует сенсорная депривация — снижение чувствительности к визуальным стимулам. Отсутствие ярких цветов способно затруднять формирование базовых ассоциаций у ребенка: солнце — желтое, небо — голубое, трава — зеленая. Нарушение этих связей может сказываться на памяти, эмоциональной регуляции, визуальной безопасности , — рассуждает психолог.

Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets

По словам эксперта, однотонная стерильная обстановка ведет к некоторым ограничениям в восприятии мира. Тем более если от ярких, радостных красок его ограждает мама — человек, который должен по идее дарить ему многообразие.

— В дальнейшем у детей снижается эмоциональная отзывчивость, затрудняется социализация. Мама, ограничивая палитру согласно новым веянием моды, выстраивает ограниченные связи между цветами и объектами, — сетует Анна Гусева

Почему в моде бежевая гамма

Дизайнер интерьеров, мать двоих детей Татьяна Пивкина пояснила «Известиям», что бежевый — это сочетание желтого, коричневого и серого цветов, целая гамма, включающая в себя самые разнообразные оттенки, от слоновой кости до хаки.

— Ни один из оттенков бежевой гаммы не может быть кричащим. Она не привлекает внимания, успокаивает, расслабляет. Любовь к бежевому в психологии ассоциируется со стремлением к покою и домашнему уюту, а также как попытка скрыть душевные тревоги, переживания, стресс. Песочную гамму предпочитают интроверты, неконфликтные и добрые люди с развитым интеллектом, любители чтения и философских размышлений , — рассказывает Татьяна Пивкина.

Фото: Global Look Press/Kate Gadsby

По словам эксперта, в большинстве случаев люди выбирают оттенки бежевого для своего интерьера, потому что этот цвет легко сочетать с другими. Бежевые тона нейтральны для восприятия и нравятся практически всем.

— Как основа интерьера пастельные оттенки идеальны. Они выгодно подчеркивают акцентные цвета, а также детали в интерьере. Опять же бежевый включает сочетание желтого и коричневого цветов, а это оттенки огня, то есть тепла, жизни, безопасности. Поэтому психологически бежевые оттенки действуют на людей успокаивающе, — продолжает дизайнер.

Фото: Global Look Press/Soeren Stache

Но ограничивать оформление квартиры только нейтральными оттенками нельзя. С точки зрения дизайнера, яркие детали и элементы, безусловно, нужны — особенно в детских комнатах. Неправильно создавать для малышей интерьеры, полностью выдержанные в бежевой гамме, даже если заказчик на этом настаивает.

— В дизайне есть такое правило: для проекта выбирается определенная цветовая палитра, она используется в разных помещениях квартиры или дома, а в детских комнатах эти цвета берутся на несколько тонов ярче. Потому что дети лучше воспринимают яркие цвета — им они понятнее , — говорит Пивкина.

Фото: Global Look Press/Hennadii Minchenko

Неслучайно детские рисунки всегда наполнены яркими красками, энергией, подчеркивает дизайнер.

— Недавно познакомилась с российскими производителями фотообоев для детей, — продолжает эксперт. — Была приятна удивлена тем, что для разработки новой коллекции они привлекали детского психолога и художника. Специалисты совместно разрабатывали милые, красочные сюжеты, а художник акварелью их писал. Такие обои передают атмосферу тепла, заботы. А рассматривать и сочинять сказки по ним можно часами, — продолжает Татьяна Пивкина.

Как сберечь психическое здоровье

Дизайнер опровергает распространенное мнение о том, что бежевые интерьеры легче собрать, даже если за дело берется непрофессионал.

— Обычно люди покупают всё «бежевенькое» в одном цвете, текстуре. Комната заполнена мебелью, а глазу зацепиться не за что. Всё одинаковое. Чтобы человеку действительно было комфортно находиться долгое время в таком интерьере, специалисты используют отделочные материалы, мебель, предметы декора различных фактур (гладкие, мягкие, шершавые), текстур (камень, дерево), форм и объемов. Тогда интерьер будет выглядеть гармонично и сбалансированно , — говорит Татьяна Пивкина.

Фото: Global Look Press/john rowley

Безликое, однотонное помещение утомляет и даже раздражает не меньше, чем квартира с яркими, кричащими стенами и предметами интерьера. Человеческий мозг так устроен, что мы постоянно считываем информацию из окружающего мира, даже если нам в нашей квартире всё давно известно, поясняет дизайнер.

— Взгляд скользит по предметам в комнате, обоям, рассматривает милые безделушки. Мы трогаем обивку дивана, подушку и от этого тоже расслабляемся. А если человек будет проводить долгое время в комнате, говоря профессиональным языком «не сбалансированной правильным образом», то у него может возникнуть депрессивное расстройство, проблемы с психическим здоровьем , — предостерегает Татьяна Пивкина.

В чем ошибался доктор Спок

Психолог напоминает, что в девяностые годы было популярно учение Спока, основанное на нестандартных выводах о поведении младенца. Например, автор не рекомендовал часто брать детей на руки, а детский плач рассматривал как способ манипулирования родителями.

Фото: Global Look Press/Bernd WeiÃŸbrod

Со временем многие родители отказались от принципов доктора Спока и пришли к выводу, что его учение далеко от идеала. Но свято место пусто не бывает. На смену одной теории всегда приходит другая. Вот теперь из социальных сетей и каналов модных блогеров к современным мамам пришла тенденция с цветовой гаммой, сетует психолог.

— Идеальная картинка из жизни «бежевых мам» создает нереалистические ожидания — стильные образы детей, продуманный до мелочей интерьер… Лет через 20, как с учением Спока, оценка будет дана и «бежевому» материнству. Но уже сейчас можно сказать, что женщине важно не поддаваться на модные веяния, а самой наслаждаться всеми цветами и передавать ребенку многообразие мира, а не обесцвечивать его , — подчеркивает Анна Гусева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Модные «бежевые мамы» часто выбирают качество вместо количества, считает эксперт. Вместо создания цветового и количественного разнообразия игрушек, гардероба и предметов интерьера они ограничивают ребенка минимумом дорогих вещей строгой палитры.

— С высоты своего опыта работы перинатальным психологом могу посоветовать мамам дать детям полную радость выбора, не ограничивать их, особенно в тот период, когда ребенок пытается всё потрогать и почувствовать, — призывает эксперт.