Прощание с генерал-лейтенантом Москаликом состоялось на военном кладбище в Подмосковье
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- Прощание с генерал-лейтенантом Москаликом состоялось на военном кладбище в Подмосковье
Церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом, который трагически погиб 25 апреля, прошла 29 апреля на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах. Кадры публикует Минобороны РФ.
Среди участников церемонии были высокопоставленные представители Министерства обороны России и Генерального штаба Вооруженных сил, а также сослуживцы Москалика и ветераны армии РФ.
В Минобороны напомнили, что Ярослав Москалик в 2002–2005 годы выполнял задачи в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, в 2015 году участвовал в планировании военной операции на территории Сирии, а в дальнейшем участвовал в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, с 2015 по 2021 год он входил в состав делегации Минобороны Росси в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы, а с началом спецоперации руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба ВС РФ.
За заслуги в деле обеспечения обороноспособности государства Ярослав Москалик награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», Почета, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почетной грамотой президента Российской Федерации, медалями Министерства обороны РФ. Также ему присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».