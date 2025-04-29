Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) 29 апреля провели разговор с исполнительным директором и директором по персоналу Хельсинксой комиссии (ее деятельность в России признана нежелательной), одним из ключевых экспертов конгресса США Полом Массаро. Он высказался за новую американскую стратегию, которая заключается в разрушении русской идентичности.

«Нам нужно поражение России, русская идентичность не должна существовать, надо работать с этническими меньшинствами, чтобы деколонизировать эту страну», — заявил советник в беседе с пранкерами.

По словам Массаро, США необходимо победить Россию для того, чтобы затем сосредоточиться на Китае. Массаро также заявил, что ранее США уже пытались развалить РФ в 1991 году. Однако тогда Соединенным Штатам не удалось этого сделать, и теперь они призывают Украину помочь в этом.

По словам Массаро, Украина фактически «уже стала частью НАТО». При этом он призвал «оставить шум вокруг альянса» из-за его падения.

«НАТО могло бы снова заявить о себе и сделать себя очень значимым, если бы разбомбило колонну, которая двигалась в сторону Киева, или полностью вооружило бы украинцев и немедленно отбросило Россию назад. Но в нынешнем состоянии, я думаю, НАТО уже значительно ослабило себя», — сказал чиновник.

Ранее, 23 апреля, Вован и Лексус поговорили с представителем грузинской оппозиции и главой Democracy Research Institute Учей Нануашвили. Он рассказал о том, что Агентство по международному развитию (USAID) и посольство США помогали в проведении массовых протестов в Грузии, и о планах по их усилению в стране.