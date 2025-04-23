Представитель грузинской оппозиции рассказал пранкерам о помощи USAID протестующим

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) 23 апреля провели разговор с представителем грузинской оппозиции и главой Democracy Research Institute (Институт исследований демократии, чья основная цель ─ поддержка евроатлантической интеграции Грузии.— Ред.) Учей Нануашвили, где он рассказал о том, как Агентство по международному развитию (USAID) и посольство США помогали в проведении массовых протестов в Грузии и о планах по их усилению в стране.

Отмечается, что разговор велся от имени Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Позитивный сценарий заключается в том, что демонстрации будут продолжаться, и Парламентская ассамблея Совета Европы призвала провести новые выборы в Грузии, изменить эту избирательную среду, чтобы иметь новую администрацию. <… > Поэтому мы продолжаем наши протесты. И мы готовимся к большим демонстрациям. Также нужно продлить эти демонстрации и протесты во многих городах и поселках, насколько это возможно, а также готовиться к проведению забастовок», — сказал он.

При этом Нануашвили поделился мнением насчет дальнейших шагов экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили. По его словам, она сейчас создала новый офис, где будет проводить регулярные встречи.

«Мы ожидали, что она пытается создать новую политическую партию, но не ясно пока, каким будет ее решение или, может быть, она предпочтет сохранить эту нейтральную позицию, чтобы попытаться объединить и консолидировать все демократические силы в Грузии, что также очень важно, потому что оппозиция не всегда сотрудничает. Некоторые партии сотрудничают, то есть друг с другом, но некоторые из них отказываются сотрудничать, и роль Саломе была бы очень важна в этом процессе», — резюмировал он.

Кроме того, Нануашвили рассказал о том, как USAID и посольство США помогали и продолжают помогать в проведении массовых протестов в Грузии. Он уточнил, что в стране есть «неофициальные подразделения», как на Майдане на Украине. Также есть гражданские лица в масках, люди из правящей партии и вооруженные люди из частных охранных компаний.

«Они довольно активно участвовали, особенно в период выборов. У нас была как финансовая, так и политическая и моральная поддержка. Да, мы получали ее, особенно со стороны США. Европейский союз тоже поддерживал нас. А что происходит сейчас? Мы наблюдаем своего рода переходный период из-за изменений в Вашингтоне и Белом доме, поэтому пока не ясно, как они будут продолжать действовать и как будет продолжаться поддержка. Поэтому у нас больше контактов и сотрудничества, более активное сотрудничество со странами — членами ЕС», — заметил оппозиционер.

Ранее, 26 марта, Вован и Лексус представили видеоразговор с премьер-министром Косово Альбином Курти, который они вели от имени президента Латвии Эдгарса Ринкевича. Когда в беседе зашла речь об Украине, Курти сообщил, что Запад вынашивал планы о применении «военной демократии» на территории страны. Также политик в беседе с пранкерами поделился планами построить в республике завод по производству боеприпасов.