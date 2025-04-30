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Названа средняя сумма затрат дачников на семена и рассаду в 2025 году

Исследование: средняя сумма расходов россиян на семена превысила 3500 рублей
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Средняя сумма расходов россиян на рассаду и семена в 2025 году составляет более 3,5 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования сервиса лояльности «Апельсин», с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля.

При этом средняя сумма трат дачников мужского пола на семена и рассаду превысила 4 тыс. рублей. У женщин — в районе 2,5 тыс. рублей.

Среди опрошенных россиянок большинство планируют выращивать преимущественно цветы: хосту, дельфиниум, чайные розы, фиалки, а также зелень на салат. В то же время 70% респондентов-мужчин отметили, что большее удовольствие испытывают, ухаживая за плодовыми растениями — томатом, яблонями, крыжовником.

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Наибольшее предпочтение россияне отдают традиционным овощам — помидорам, огурцам, перцу, баклажанам, капусте, при этом сорта отличаются в зависимости от региона. Например, в Ленинградской области садоводы выбирают помидоры сортов Валентина, Санька, Аврора, Грунтовый Грибовский, так как они лучше приспособлены к особенностям почвы. А жители Московского региона предпочитают яблоки сортов Богатырь, Банан зимний, Спартан, Фрегат.

Кроме того, молодые люди отдают предпочтение закупке семян в специализированных магазинах, объясняя это более широким ассортиментом неприхотливых растений. Половина россиян отметили, что приобретают посевной материал одномоментно с продуктами. Вместе с тем более 30% садоводов пользуются сервисами лояльности и кешбэком при наличии выгодных предложений.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что семена и саженцы россияне стали покупать в 1,2 раза больше. Среди самых популярных оказались арбузный огурец, венерина мухоловка и морозостойкий бамбук. Это следует из данных «Яндекс Маркета».

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