В интеграторе RISING рассказали о сотрудничестве Индии и России по технологиям
Индия стремится к сотрудничеству с Россией в сфере технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Об этом 29 апреля сообщил «Известиям» директор совместного российско-индийского интегратора RISING Дебджит Чакраборти.
«Индия активно экспортирует технологии, и объем этих поставок превышает $200 млрд. До недавнего времени мы ориентировались в основном на западные рынки. Однако за последние два-три года укрепился наш партнерский союз с Россией», — заявил Чакраборти.
По его словам, отношения между Индией, Россией и странами БРИКС — это союз, заключенный на небесах. В мировой экономике грядут перемены, особенно в технологической сфере, а технологии станут неотъемлемой частью торговли.
«Сегодня товарооборот между Нью-Дели и Москвой уже составляет $60–70 млрд. Мы стремимся увеличить его до 1 тыс. млрд к 2030 году. Даже если технологии не будут играть решающую роль, они всё равно окажут значительное влияние на этот процесс»,— добавил директор интегратора в беседе с корреспондентом Антоном Золотницким.
Ранее, 26 января, президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня Республики в Индии, направленной президенту страны Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди заявил о планах России наращивать сотрудничество с Индией. Глава государства указал, что взаимовыгодное партнерство Москвы и Нью-Дели отвечает коренным интересам народов двух стран и развивается в рамках строительства справедливого многополярного миропорядка.