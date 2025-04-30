Число малогабаритных квартир в Москве за год сократилось на четверть

В Москве за год число предложений малогабаритных квартир (до 28 кв. м) в новостройках сократилось почти на четверть — на 24,2%. При этом число жилых комплексов с такими вариантами, напротив, выросло на 13,5%. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум» и девелопера SIS Development, с которыми ознакомились «Известия» 30 апреля.

На первичном рынке столицы (включая Новую Москву) представлено 7011 квартир (без учета апартаментов) площадью не более 28 кв. м. Помещения данного формата попали под запрет в новых проектах годом ранее. При этом в аналогичный период 2024-го в продаже находились 9253 такие квартиры. В то же время количество ЖК, где продаются подобные лоты, выросло со 141 до 160.

«Парадокс с годовым приростом числа жилых комплексов с малогабаритными предложениями, вопреки запрету, легко объясним. Во-первых, после решения властей еще стартовали проекты, получившие РнС (разрешение на строительство. — Ред.) до введения ограничений. Во-вторых, в некоторых комплексах девелоперы не выводили ликвидные небольшие лоты в продажу на этапе котлована. Вместе с тем из-за отмены льготной ипотеки и удорожания рыночных кредитов сузилась потенциальная аудитория покупателей компактного жилья. Поэтому насчитывается не так много новостроек, где его в течение года удалось полностью распродать», — объяснил основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Вместе с тем он отметил, что в наиболее востребованных проектах с высоким арендным потенциалом такие предложения активно раскупают.

В массовых новостройках продается 2753 малогабаритные квартиры, в ЖК бизнес-класса — 1615 лотов, премиум-класса — 82, в новостройках Новой Москвы — 2561 лот, в элитных проектах — ни одного.

По информации экспертов, «квадрат» в таком жилье на первичном рынке Москвы обойдется в среднем в 426 тыс. рублей. За год показатель вырос на 12,6%. Минимальная стоимость квартир площадью не более 28 кв. м — 4,4 млн рублей (за 19,2 кв. м) во Внуково (Новая Москва), максимальная — 30,2 млн рублей (за 27,4 кв. м) в Пресненском районе (ЦАО).

При этом управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов напомнил, что в Подмосковье также действует запрет на микроквартиры. Такое решение направлено на обеспечение россиян просторным жильем.

«Для того чтобы действия властей принесли желаемый эффект, необходимо внедрять новые адресные ипотечные программы, а также предоставлять преференции для девелоперов, готовых увеличивать среднюю площадь квартир в своих проектах. Да и, в принципе, основная причина популярности малогабаритного жилья состоит в относительно невысоких доходах значительной части населения. Меры по улучшению экономической обстановки существенно лучше повлияют на темпы обновления россиянами жилищными условий, чем какие-либо запреты», — предположил он.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что средняя цена 1 кв. м на первичном рынке «старой» Москвы достигла 685,3 тыс. рублей. За год показатель вырос на 25,2%. При этом в самом дорогом районе — Тверском — средняя стоимость «квадрата» превысила 3 млн рублей. Это следует из данных компании «Метриум».