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Глава МЧС указал на важность готовности учителей и вожатых к критическим ситуациям

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Фото: МЧС РФ
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Каждый специалист, в том числе учителя, вожатые, спасатели и полицейские, должен быть готов в критический момент минимизировать риски и спасти жизни своими действиями. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания по вопросу проведения 29–30 апреля антитеррористических учений в школах.

По его словам, терроризм по-прежнему остается глобальной угрозой. Он уточнил, что школы и детские лагеря нередко становятся целями террористических атак, и в связи с этим назвал вопрос обеспечения безопасности детей одной из ключевых задач страны, требующей особого внимания.

Куренков указал на необходимость отработать все необходимые взаимодействия ведомств, а также обучить детей правильно реагировать на угрозу в ходе всероссийских учений по действиям сотрудников образовательных организаций и мест отдыха при совершении терактов. Он уточнил, что учебные мероприятия проводятся под эгидой МЧС и Минпросвещения РФ.

«Каждый учитель, вожатый, спасатель и полицейский должен быть готов в критический момент своими действиями минимизировать риски, исключить панику и спасти жизни», — заявил глава МЧС России.

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Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) 13 апреля отработали упреждающую информацию о подготовке теракта учащимся школы № 14 городского округа Донецк и предотвратили преступление. Установлено, что школьник был сторонником движения «Колумбайн» (запрещено в России) и планировал изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства в здании образовательного учреждения.

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