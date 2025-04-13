Сотрудники УФСБ по ДНР предотвратили теракт в одной из школ Донецка

Сотрудниками управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) отработана упреждающая информация о подготовке террористического акта учащимся школы № 14 городского округа Донецк, предотвращен теракт. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты установили, что школьник, являясь сторонником движения «Колумбайн» (запрещено в России), планировал изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства (СВУ) в здании школы. В мобильных устройствах подростка были обнаружены инструкции по изготовлению СВУ, а также «контент насильственного, экстремистского и террористического содержания», уточнили в управлении.

Отмечается, что родители ученика привлечены управлением МВД по ДНР к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Также специалистами проводится комплекс дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин и условий, способствующих вовлечению подростков в террористическую деятельность. Усилены меры безопасности и антитеррористической защищенности.

«Если вам стала известна информация о любых противоправных действиях экстремистского и террористического характера, немедленно сообщите об этом в региональное управление ФСБ по телефону», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе Свердловского областного суда сообщили 5 января, что в Екатеринбурге арестовали подростков, планировавших теракт в одной из школ города. Их признали виновными в приготовлении к терроризму, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).