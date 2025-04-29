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СК проверит информацию о правонарушениях в отношении «Ленфильма»

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Фото: ТАСС/Алексей Смышляев
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Следственный комитет (СК) России проверит обращения руководства АО «Киностудия «Ленфильм», касающиеся юридических и финансовых проблем компании. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба ведомства на его сайте.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о результатах проверок, проведенных по обращениям руководства АО «Киностудия «Ленфильм», и передать материалы для изучения в центральный аппарат ведомства», — сказано в сообщении.

В ходе встречи председателя СК России Александра Бастрыкина с представителями киноиндустрии гендиректор киностудии Наталия Андрющенко рассказала о наличии юридических и финансовых проблем, которые «не позволяют в полной мере реализовать потенциал старейшей отечественной киностудии». Кроме того, она заявила, что права на показ киношедевров из золотой коллекции «Ленфильма» теперь в частной собственности, хотя являются народным достоянием.

По результатам проверок, в том числе доследственной, будут представлены доклады в центральный аппарат СК, и правоохранители примут процессуальное решение.

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