Погодная аномалия: Пермь накрыл рекордный снегопад
Погодная аномалия: Пермь накрыл рекордный снегопад
2025-04-29T12:09:00+03:00
2025-04-29T13:33:57+03:00
2025-04-29T13:08:29+03:00
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Удар снежной стихии стал самым сильным в XXI веке
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Фото: ТАСС/URA.RU/Руслан Яроцкий
Сильный снегопад обрушился на Пермский край и частично парализовал транспортную инфраструктуру региона. Количество выпавших осадков достигло рекордных значений, на улицах образовались массивные сугробы. Последние подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
Пермь и всё Прикамье оказались во власти снежной стихии
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
За сутки на столицу Пермского края выпало 32 мм осадков, что составляет 88% от месячной нормы
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
Высота снежного покрова в Перми уже превысила отметку в 32 см
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
Из-за непогоды на улицах города образовались крупные пробки вплоть до 10 баллов
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
На борьбу со снегом брошены все силы коммунальщиков, простые граждане также помогают расчищать дороги
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
Общественный транспорт оказался частично парализован, автобусы изменили маршруты, идут в объезд самых труднодоступных участков
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
Аэропорт Большое Савино был закрыт около 16 часов, свыше 40 авиарейсов были задержаны или отменены
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
Многим автомобилистам пришлось бросить свои машины на улицах в ожидании улучшения погодных условий
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Фото: РИА Новости/Максим Кимерлинг
В последний раз мощный апрельский снегопад случался в Перми в 2010 году, однако нынешний удар стихии оказался сильнее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
В Центре геоинформационных систем сообщили, что снегопад стал «самым сильным в краевом центре в XXI веке»
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