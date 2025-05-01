Зеркало Первомая

Перефразируя Льва Толстого относительно того, что «все счастливые семьи счастливы одинаково», можно сказать, что, возможно, количество массовых публичных акций 1 мая характеризует готовность общества к спокойному, позитивному развитию. Граф несомненно удивился бы такому сравнению, тем более что в его время День солидарности трудящихся отмечали подпольно. Но и логика в сравнении есть.

Последние пять лет количество митингов, демонстраций, шествий организованных профсоюзами снизилось. И вполне естественно — сначала ковид загнал всех по квартирам, какие уж тут массовые демонстрации. А затем с момента начала СВО собирать большие группы людей в одном месте на длительное время стало просто опасно для них самих. Поэтому несколько лет Первомай проводили скорее в интернете, чем на площади или в ДК.

Специфика первомайских акций профсоюзов в 2025 году заключается в том, что акцент будет сделан именно на массовые публичные акции. В этом году в 45 регионах пройдут не заочные, а вполне очные, легальные шествия, митинги, митинги-концерты, фестивали под единым профсоюзным лозунгом «Доблестный труд — гарантия Победы».

Понятно, что в регионах, близких к линии боевого соприкосновения, Первомай будет специфическим. К примеру, профсоюзные первомайские акции предполагают встречи профсоюзного актива в 15 регионах с губернаторами, субботники и так далее. Именно такой мирный формат предполагается и в новых регионах России.

Будет много гуманитарных акций. В прошлом году Федерация независимых профсоюзов России проводила акцию «Профсоюзы России – Zа СВОих». Мы попросили членов профсоюза перечислить свой однодневный заработок на специальный счет, а затем на собранные деньги приобрели и отправили работникам прифронтовых регионов средства защиты от осколков, разные накидки, чтобы работающие люди могли не опасаться «ударов сверху». Несколько сот собранных миллионов реально помогли людям.

Эта акция завершилась, но помощь продолжается. Не случайно, что 1 мая от измайловского гостиничного корпуса очередной конвой гуманитарной помощи, собранной московскими и подмосковными профсоюзами отправится в Курск. Такие формы помощи идут, конечно, не только из Москвы. 1 мая из Самарской области отправится груз в Курск. В Саратове, Рязани и Магадане запланированы сборы помощи для участников СВО, встречи с ветеранами.

В 12 регионах в честь праздника поедут специально украшенные автобусы и троллейбусы с профсоюзной символикой. А в Санкт-Петербурге в метро в адрес горожан и гостей Северной столицы прозвучит профсоюзное приветствие. В Самаре для вручения знамен «Организация эффективного социального партнерства в сфере труда» на площади планирует собраться 10 тыс. участников, а в Петропавловске-Камчатском заявлена демонстрация на 25 тыс. участников…

Дефицит трудовых ресурсов в стране за последние два года, по сути, вынудил работодателей серьезно повысить заработную плату. Хотя даже при таком размере зарплаты далеко не все у нас живут припеваючи. В связи с демографическими проблемами больше внимания уделяется семьям и работающим семьям, которые могут претендовать на дополнительные льготы, записанные в коллективном договоре.

Главный вывод: если хотим решать реальные проблемы — нужно повышать уровень жизни работающего человека. Нужно и платить нормальную зарплату, и повышать его социальный статус. Это путь, на который после многих лет псевдорыночного морока становится государство. И рост числа первомайских акций в этом году — одно из подтверждений. Более 8 тыс. разных мероприятий пройдет — это ли не показатель?!

И если в 2025 году профсоюзная демонстрация не пройдет по Красной площади в Москве, то я уверен, что не сейчас, так через год мы туда вернемся. Потому что государство обязано подчеркивать важность и ценность труда, в том числе поощряя и поддерживая объединения людей, совместно защищающих свои трудовые права. То есть поддерживая работников и профсоюзы. Кстати, как поддерживал и пропагандировал ценность честного труда и оплаты за него граф Лев Толстой.

Автор — заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»

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