В Липецке неизвестный на самокате сбил женщину у больницы и уехал
В Липецке неизвестный на самокате сбил 58-летнюю женщину на остановке у больницы скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали. Самокатчик с места ДТП скрылся.
Инцидент произошел на улице Космонавтов у остановки «Улица Циолковского». Очевидцы случившегося вызвали женщине скорую помощь. Ее отвезли в дежурную больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
GOROD48 в клинике рассказали, что пострадавшую перевели в нейрохирургическое отделение. Личность виновного в аварии сейчас устанавливается.
Ранее сообщалось, что штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками вырастут втрое. Теперь за нарушение придется заплатить 30 тыс. рублей. Исключение — Москва, где штраф уже составляет 100 тыс. рублей. Компании Whoosh и «МТС Юрент» введут такие санкции в мае.
В середине апреля была информация, что число аварий с участием средств индивидуальной мобильности в прошлом году выросло почти на 43%. Чтобы уменьшить количество таких происшествий, по инициативе операторов кикшеринга максимальная скорость всех арендных самокатов в стране принудительно снижена до 20 км/ч. Кроме того, сервисы проката предлагают ввести квоты на эту технику в городах.