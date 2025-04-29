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ФСБ рассекретила документы о зверствах пособника нацистов на Донбассе в годы ВОВ

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Фото: ФСБ РФ
dzen
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила и опубликовала архивные документы, свидетельствующие о преступлениях пособника немецких нацистов Александра Динкеля, возглавлявшего карательные отряды на Донбассе во время Великой Отечественной войны. Об этом 29 апреля сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

В документах приводятся протоколы допросов и видеоролики, снятые оператором Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в послевоенный период. На них Динкель и другие каратели признаются в своих преступлениях, совершенных на территории Донбасса.

Например, в опубликованных архивах есть свидетельства о массовом расстреле цыганского населения в селе Ново-Бахметьеве осенью 1941 года. По показаниям пособников нацистов, тогда было казнено 36 советских граждан-цыган.

«После расстрела немцы ходили и достреливали тех, кто еще был живой. <…> Поясняю, что расстрелянных цыган я закопал не сразу после расстрела, а на другой день. Я выкопал большую яму, постаскивал туда трупы и забросал землей», — сообщил Динкель на допросе в 1972 году.

Документы свидетельствуют о множественных случаях казней мирных жителей, включая женщин, и военнопленных. Во всех описанных эпизодах Динкель принимал личное участие, убивая советских граждан. В 1943 году он бежал в Германию, где получил паспорт и жил после окончания войны. В 1972 году коллаборационист приехал в СССР, чтобы навестить свою первую жену и детей. Его арестовали, а 13 июня 1973 года приговорили к смертной казни, но позже заменили наказание на 15 лет лишения свободы.

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ФСБ 11 апреля опубликовала ранее засекреченные материалы о злодеяниях нацистов в концентрационном лагере Треблинка, раскрытые органами контрразведки «Смерш» после его освобождения в 1944 году. В них содержатся свидетельства о том, что гитлеровцы ежедневно уничтожали до 2,5 тыс. человек в этом месте.

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