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Ученые обнаружили новые данные о упавшем в Шотландии 1,2 млрд лет назад метеоре

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Фото: ТАСС/McPHOTO/M. Gann
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Новое исследование Университета Кертина показало, что огромный метеорит упал на северо-западе Шотландии примерно на 200 млн лет позже, чем считалось ранее. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщили в некоммерческой службе распространения пресс-релизов ЕurekАlert.

Ранее считалось, что столкновение произошло 1,2 млрд лет назад, в результате чего образовался пласт Stac Fada — пласт горных пород, который содержит важные подсказки о древнем прошлом Земли, в том числе о том, как падения метеоритов могли повлиять на окружающую среду и жизнь на планете.

Исследовательская группа использовала крошечные кристаллы циркона в качестве геологических «капсул времени», чтобы датировать столкновение. «Когда падает метеорит, он частично сбрасывает атомные часы внутри кристаллов циркона, и эти «сломанные часы» часто невозможно датировать, но мы разработали модель, чтобы реконструировать, когда произошло возмущение, подтвердив, что столкновение произошло 990 млн лет назад», — объяснил ведущий автор исследования, профессор Крис Киркланд.

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Ранее, 27 декабря, профессор Аризонского университета (США) Вишну Редди рассказал о том, что ученые боятся катастрофы из-за космического мусора на орбите Земли. По его словам, опасения вызывает сценарий синдрома Кесслера, в котором мусор в космосе запускает цепную реакцию: один взрыв выбрасывает шлейф фрагментов, которые, в свою очередь, врезаются в другие космические объекты, создавая еще больше мусора.

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