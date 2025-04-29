Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ

В международных отношениях между Россией и Китаем взаимная поддержка двух государств остается неизменной. Об этом 28 апреля заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро.

«В последнее время в международной ситуации произошло много новых изменений. Перемены стали нормой в эту эпоху, но неизменными остаются взаимное доверие и взаимная поддержка между Китаем и Россией. Стратегическое руководство председателя Си Цзиньпина и президента [РФ Владимира] Путина всегда было основополагающей гарантией поддержания высокого уровня китайско-российских отношений», — приводит его слова пресс-служба китайского дипломатического ведомства.

Эта мысль дополняется утверждением, что обе стороны должны активно работать, «чтобы постоянно преобразовывать важный консенсус, достигнутый двумя лидерами, в результаты сотрудничества в различных областях».

В своей речи Ван И также подчеркнул важность и стратегическую ценность БРИКС.

В этот же день Лавров в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И заявил, что ожидает официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.