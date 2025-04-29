Брюссель занимает бескомпромиссную позицию в отношении «заморозки» российских госактивов, заявили «Известиям» в постпредстве РФ в ЕС.

«К тому же, на использовании прибыли от управления заблокированными российскими госактивами строится мошенническая инициатива «семерки» по кредитованию Украины (ERA), главную роль в которой играет ЕС. При этом оголтелые есовские русофобы предлагают на этом не останавливаться и агитируют за полную конфискацию наших активов», — сказали «Известиям» в российском представительстве в ЕС.

Летом 2024 года страны G7 согласовали механизм (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA), с помощью которого Киеву предоставляется кредит на сумму около $50 млрд, обеспеченный процентами с российских активов.

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Блок-сигнал: позиция ЕС по российским активам тормозит урегулирование на Украине