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ВВС Норвегии получили от компании Lockheed Martin не менее 52 истребителей F-35

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Фото: TASS/Zuma/Ints Kalnins
dzen
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Военно-воздушные силы (ВВС) Норвегии получили не менее 52 истребителей F-35, заказанных у американской оборонной компании Lockheed Martin. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщил норвежский телеканал TV2.

Первоначально сделку планировалось завершить еще в 2024 году, но она была отложена из-за проблем с поставками, уточняет телеканал.

Военно-воздушные силы также получили первую ракету Joint Strike Missile от Defense Materiel. Это ракета норвежской разработки, запускаемая с воздуха.

По словам начальника Генерального штаба ВС США Эйрика Кристофферсена, в настоящее время в распоряжении стран Северной Европы имеется в общей сложности 135 самолетов.

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До этого, в ноябре 2024 года, в пресс-службе министерства обороны США сообщили, что Пентагон заключил контракты с большими оборонными компаниями на военное производство и поставку вооружения на сумму более $1,3 млрд. Сообщалось, что крупнейший контракт получила компания Lockheed Martin на общую сумму $869,9 млн на производство истребителей F-35 Lot 20.

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