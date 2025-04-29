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Обманутым дольщикам предложили предоставить кредитные каникулы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложили предоставить кредитные каникулы обманутым дольщикам. Это следует из обращения к главе правительства Михаилу Мишустину, которое есть в распоряжении «Известий».

«На сегодня зарегистрировано более 3 тыс. фактов недобросовестного исполнения договоров подряда, что привело к массовому образованию объектов «недостроя» и, как следствие, к отсутствию предмета залога в установленные кредитными договорами сроки», — говорится в документе.

Там упоминается, что особую обеспокоенность вызывает у депутатов то, что большая часть кредитов была выдана с обязательным условием заключения договора подряда с аккредитованной банком подрядной организацией, при этом средства с кредитных счетов заемщиков раскрывались напрямую в пользу таких подрядчиков.

В условиях, когда последние допускают мошеннические действия, массово прекращают работу, а часть из них уже фигурирует в уголовных делах, заемщики продолжают нести обязательства перед банком, говорится в обращении.

В нем также отмечается, что таким образом граждане вынуждены выплачивать ипотеку за несуществующее жилье, при этом государство продолжает субсидировать процентные ставки даже по тем кредитам, по которым уже выявлены признаки мошенничества, но еще не наступил срок требования досрочного погашения.

Кроме того, отсутствие залога из-за незавершенного строительства приводит к риску перевода кредитов с льготной процентной ставки на рыночную, что означает резкое увеличение долговой нагрузки на добросовестных заемщиков.

«Учитывая вышеизложенные факты и масштаб выявленных проблем, просим вас рассмотреть возможность реализации следующих мер: неповышение процентных ставок по льготным кредитам для лиц, пострадавшим от мошенничества в сфере ИЖС; предоставление кредитных каникул на период строительства нового жилья для вышеуказанной категории лиц с целью снижения финансовой нагрузки на заемщиков в переходный период», — обращаются к Мишустину депутаты.

Они добавили, что такая ситуация вызывает социальную напряженность, приводит к ухудшению платежной дисциплины и подрывает доверие граждан к банковской системе.

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Ранее, 12 марта, в Красноярске завершили расследование дела об обмане дольщиков на 1 млрд рублей. По уголовному делу было установлено и допрошено около 800 потерпевших. По данным следствия, в период с 2011 по 2017 год обвиняемый заключал договоры долевого участия на строительство жилья в Красноярске, Сосновоборске и Дивногорске.

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