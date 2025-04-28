В Камеруне экс-чемпион UFC Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку

В Камеруне бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну на мотоцикле сбил 17-летнюю девушку. Об этом в понедельник, 28 апреля, сообщает портал Le Bled Parle.

Портал уточняет, что ДТП произошло еще 20 апреля. Спортсмен находился за рулем мотоцикла, когда столкнулся с девушкой. После аварии Нганну бросился девушке на помощь и лично доставил ее в больницу, где ей была проведена экстренная операция.

Однако через несколько дней после ДТП девушка скончалась в больнице.

Отмечается, что местные власти призывают провести серьезное расследование произошедшего.

Ранее, в марте 2024 года, боксер Энтони Джошуа отправил в нокаут экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну по результатам боксерского поединка, состоявшегося на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде. Поединок двух звездных супертяжеловесов завершился нокаутом во втором раунде — Нганну долго не мог подняться на ноги, ему понадобилась помощь врачей.