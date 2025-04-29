Без штрафа и упрека: с бизнеса снимут наказание за готовность устранить нарушения

Механизм по снятию административной ответственности появится в России. Он будет распространяться на лиц, готовых устранить нарушения по согласованию, в частности, с МВД или прокуратурой, и коснется различных видов правонарушений. Но производство по делу будет не прекращаться, а приостанавливаться на определенный срок, что гарантирует выполнение обещаний. Эксперты назвали возможные поправки шагом к либерализации законодательства в сфере малого и среднего бизнеса, так как они дают его участникам право на ошибку. Кроме того, изменения снизят нагрузку на судебную систему. О том, как будут работать нововведения и на кого распространятся, — в материале «Известий».

Кого освободят от ответственности

Совершенно новый механизм снятия административной ответственности может появиться в России. Это соглашение, которое будет заключать лицо, допустившее правонарушение, о его устранении. Оно будет подписываться с уполномоченным органом, например с МВД или прокуратурой. Как выяснили «Известия», правительство дало положительный отзыв на этот законопроект, разработанный группой сенаторов.

Инициатива представляет собой важный шаг к модернизации подходов в сфере административной ответственности, заявил «Известиям» один из соавторов поправок, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

— Документ направлен на то, чтобы стимулировать хозяйствующие субъекты к активному устранению выявленных нарушений и предотвращению их в будущем, — сказал он. — Одновременно снизится и репрессивная нагрузка на бизнес и организации.

Поправки коснутся только тех, кто будет готов устранить допущенные нарушения, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

— В случае исполнения условий соглашения лицо будет освобождено от административной ответственности, — сказал он. — В случае заключения такого соглашения производство по делу, а также течение сроков давности привлечения к административной ответственности будут приостановлены.

Таким образом, вместо уплаты штрафов и других санкций, которые могут привести к финансовой нестабильности или даже остановке деятельности, организация получает шанс исправить ситуацию, сохранить рабочие места и финансовую устойчивость, добавил Артем Шейкин. А приостановление производства по делу позволит установить баланс между стимулированием к исправлению нарушений и недопущением ухода от ответственности.

— Такой подход способствует реализации принципа превенции в административном праве, делает регулирование более гибким и ориентированным на результат — устранение самих правонарушений, а не просто наложение наказания за их совершение, — подчеркнул сенатор. — Это особенно актуально для бюджетных учреждений, социальных объектов и системообразующих предприятий, где выплата крупных штрафов может негативно отразиться на исполнении основных функций и обязательств перед гражданами.

По словам Владимира Груздева, чтобы избежать возможного злоупотребления, законопроект ограничит возможность повторного заключения таких соглашений — при совершении аналогичного правонарушения.

Где будут применятся нововведения

Поправки, например, будут актуальны, если предприятия нарушили экологические нормы, полагает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Это может быть связано, в частности, с устаревшим оборудованием и выявиться в ходе проверки, — сказал он «Известиям». — И вместо наложения штрафа предприятие сможет заключить соглашение с надзорным органом, обязуясь в течение года модернизировать оборудование. Тогда производство по делу приостановят, сроки давности заморозят.

В итоге после успешной модернизации дело будет прекращено, и предприятие избежит штрафных санкций.

В качестве еще одного примера возможного применения поправок эксперт привел нарушения в сфере защиты прав потребителей.

— Так, розничная сеть может промаркировать товар ненадлежащим образом, и проверка выявит, что это было вызвано отсутствием автоматизированной системы учета, — сказал Владимир Кузнецов. — Вместо штрафа торговая сеть заключает соглашение с надзорным органом, обязуясь внедрить такую систему в течение шести месяцев. По итогам успешного внедрения системы дело прекращается, что позволяет сети избежать штрафа и одновременно повысить качество обслуживания.

Предлагаемые изменения имеют некоторые сходства с существующими механизмами, однако всё равно остаются уникальными для отечественного права, подчеркнул юрист.

— Так, например, действующий КоАП позволяет заменить административное наказание в виде штрафа на предупреждение для субъектов малого и среднего предпринимательства при первом нарушении, если оно не связано с причинением вреда, — пояснил эксперт. — Однако это не предполагает заключения соглашения или долгосрочных обязательств.

Кроме того, отдельные нормы закона предусматривают возможность добровольного устранения нарушений в рамках административного надзора, что может смягчить ответственность, но этот механизм не предусматривает соглашения.

— В некоторых отраслях, например в налоговом законодательстве, допускается учет смягчающих обстоятельств, таких как добровольное устранение последствий нарушения, но это не всегда оформляется как соглашение и не во всех случаях гарантирует освобождение от ответственности, — указал он.

Предлагаемый механизм, по словам эксперта, уникален тем, что вводит формализованную процедуру с четкими условиями, сроками и последствиями, что отличает его от существующих аналогов.

Законопроект — не первая инициатива по введению соглашений с государственным органом вместо административной ответственности, добавила руководитель аудиторской и консалтинговой компании «Юстиком» Ирина Кузнецова.

В прошлом году с почти аналогичным предложением выступил Минюст. Освободить от административной ответственности предполагалось не любого нарушителя, а только тех, кто был уличен в неправомерном использовании инсайдерской информации и в манипулировании рынком.

«Известия» направили запрос в Минюст с просьбой сообщить, на какой стадии находится подготовка законопроекта и когда он будет рассмотрен.

В чем минусы поправок

Законопроект будет стимулировать людей устранять нарушения, предотвращая возможные последствия, — это соответствует целям административного законодательства, добавил Владимир Кузнецов.

— Здесь видится потенциальное снижение нагрузки на бизнес за счет возможности избежать штрафов или приостановления деятельности, — сказал эксперт. — Также механизм позволяет госорганам адаптировать меры реагирования, учитывая специфику нарушений и возможности правонарушителя.

В целом, по мнению Ирины Кузнецовой, поправки — это шаг к либерализации законодательства в сфере малого и среднего бизнеса, так как предполагает право на ошибку.

— А значит, средства, которые ушли бы в бюджет, можно направить на устранение последствий неправомерных действий, — отметила она. — Соответственно снизится и нагрузка на судебную систему. Законопроект описан максимально широко, то есть представляет собой рамочный документ.

Положения законопроекта можно будет применить к способам взаимодействия бизнеса с максимально широким кругом государственных контрольно-надзорных органов. Далее должны быть приняты адресные изменения со стороны каждого ведомства, которые и определят процедурный порядок.

Однако есть и несколько потенциальных минусов инициативы, подчеркнул Владимир Кузнецов. В их числе он назвал отсутствие четких критериев для заключения соглашений.

— Это может привести к их использованию для уклонения от ответственности, особенно если надзорные органы будут действовать непоследовательно, — сказал юрист. — Законопроект не уточняет, какие именно нарушения подпадают под действие соглашений, что может создать сложности в судебной практике и неравномерное применение норм.

Запрет на заключение соглашения с лицом, ранее не исполнившим аналогичное соглашение, может быть слишком строгим, если нарушение произошло по объективным причинам, например экономическим, добавил эксперт.