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Оверзайм: как может увеличиться размер микрокредитов для бизнеса

Повышение лимитов должно улучшить доступ компаний к финансированию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Государственную думу внесен законопроект о дополнительном регулировании микрофинансовых организаций (МФО). Поправки предусматривают повышение максимального лимита кредитования для компаний и ИП с 5 млн до 15 млн рублей. По мнению экспертов, нынешний предельный размер не покрывает даже базовые потребности предпринимателей, и бизнес нуждается в большем доступе к займам. Подробности — в материале «Известий».

Нужно ли разрешать МФО повышать лимиты

Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков («Единая Россия») уверен, что господдержка в виде субсидирования процентной ставки или гарантий по займам, а также поднятие лимита улучшат доступ к финансированию для небольших компаний.

Микрофон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Справка «Известий»

Законопроект предлагает запретить микрофинансовым организациям изменять условия потребительского займа с полной стоимостью выше 100% годовых, пока заемщик не погасит аналогичный предыдущий заем в любой кредитной организации или МФО. Также планируется запретить включать просроченные проценты и штрафы в основной долг.

По данным Центробанка, которые приводит Аксаков, просроченная задолженность МСП по кредитам сейчас находится на историческом минимуме — 4,4%. В прошлом году был ограничен риск плавающих ставок для микробизнеса, напомнил он.

Переменная ставка по кредиту для бизнеса не сможет вырасти больше чем на треть от первоначальной ставки, указанной в договоре, и не более чем на четыре процентных пункта. Кроме того, если ставка повысится, микропредприятие в течение трех месяцев сможет попросить банк продлить срок возврата кредита.

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Как сообщил Анатолий Аксаков, в настоящее время в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, предусматривающий бессрочное право заемщиков — субъектов МСП раз в пять лет получать кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории. Льготный период предоставляется по заявлению заемщика без предъявления к нему специальных требований (снижение объемов выручки, осуществление деятельности в определенных отраслях и иных).

Паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Зампредседателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев объяснил, что МСП уже давно перерос размеры кредитов в 5 млн — такой суммы не хватит ни на закупку оборудования для старта бизнеса, ни на материалы для его продолжения. Именно поэтому, отмечает он, изначально предлагалось убрать любое количественное ограничение и тем самым разрешить МФО кредитовать не только микробизнес, ИП или самозанятых, но и МСП.

— К сожалению, оставляя возможность предоставления займов на профессиональной основе (то есть неоднократно) любому юридическому лицу и одновременно упростив регистрацию физлица в качестве ИП, мы оставляем открытой дверь для операций «возвратного лизинга», но уже под соусом кредитования физических лиц как ИП, что чревато отъемом движимого и недвижимого имущества в ускоренном режиме. С другой стороны, и сами профессиональные кредиторы нуждаются в более эффективной защите на уровне государства от мошенничества со стороны предпринимателей, часто прячущих за банкротствами ООО элементарный вывод денежных средств, — полагает он.

В ФАС РФ законопроект на рассмотрение пока не поступал. «Известия» направили запрос в Минфин, ЦБ и Минэкономразвития.

Как должен определяться максимальный лимит

Эльман Мехтиев полагает, что, если у МФО нет возможностей выдавать большие суммы, увеличение лимита никак не повлияет на критерии одобрения займа.

— И понятно, что для получения большей суммы надо соответствовать большему количеству критериев и требований, — рассуждает эксперт. — Сейчас вопрос в доступности средств для бизнеса упирается в количество средств, которые выделяются государством и регионами для льготного финансирования МСП.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В пресс-службе СРО «МиР» отмечают, что в портфеле МФО 60% от всего объема приходится на займы юридических лиц и ИП. При этом средний размер кредита в коммерческих МФО варьируется от 1 млн до 1,7 млн рублей в зависимости от юридического статуса.

— Безусловно, максимальный лимит должен всё же определяться исходя из внешней инфраструктуры рынка с учетом уровня инфляции, к которому также привязан бизнес, — говорят в СРО «МиР». — Кроме того, неоднократно сам бизнес просил увеличить эти лимиты, поэтому в данном случае это инициатива самих компаний, ищущих деньги на развитие.

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Кроме того, в условиях курса на импортозамещение необходимо создавать условия, чтобы бизнес (особенно малый) мог находить источники фондирования, подчеркивают в организации.

Координатор «Деловой России» в ЦФО Дмитрий Аббакумов указывает, что очень важно учитывать разницу между частными микрофинансовыми организациями и государственными компаниями.

Займ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Процентные ставки в коммерческих МФО абсолютно нереальные для того, чтобы развиваться. Это может быть и 50, и 60, и 70% годовых. Совсем другое дело — государственные микрокредитные компании, где ставки ниже. По сути, это механизмы господдержки предпринимателей, и здесь повышение лимитов напрашивается, — отмечает эксперт. — Увеличение планки с 5 млн до 15 млн рублей я поддерживаю только для государственных микрокредитных компаний.

В то же время, как сообщил «Известиям» источник в финансовой сфере, существуют МФО, которые выдают ИП и юрлицам обыкновенные займы еще большим объемом, чем предлагают в Госдуме, поэтому ограничений де-факто и так не существует.

Нужны ли МФО в России

Член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Любомудров считает, что Госдума «занимается не совсем тем, чем нужно».

— Никаких МФО в стране не должно быть вообще, — отмечает собеседник «Известий». — Нужны только банки, которые строго контролируются ЦБ. Причем для них тоже должны быть введены ограничения максимальной ставки и максимальной маржи — допустим, 3%. Закредитовывать граждан — значит создавать условия для социальной напряженности и обнищания населения. Населению нужна высокая зарплата, а не кредиты, даже на уровне ИП и небольших компаний, — резюмировал Любомудров.

Руководитель Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев полагает, что никакие меры не спасут предпринимателей от риска мошеннических действий, связанных с кредитованием.

ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Ведь бизнес — это риск. Причем и со стороны займодателя, и со стороны заемщика. Ведь и МФО, и бизнес действуют на свой страх и риск, — отмечает эксперт.

При этом Буев полагает, что ограничивать и защищать малый и средний бизнес от увлечения долгами не дело государства. Основная его функция в данном случае — регулировать нормативы и не допускать банкротства коммерческих банков, в которых находятся средства граждан.

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Почему было принято такое решение

Экономист, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев отмечает, что банки в России кредитуют малый бизнес очень неохотно. Ведь всем нужны залоги, а начинающему предпринимателю закладывать обычно нечего, отмечает эксперт. Поэтому государственная программа микрофинансирования, запущенная в 2018 году, стала для них доступной альтернативой. И сейчас вопрос связан лишь с тем, что за время, прошедшее со старта программы, инфляция заметно обесценила изначальный лимит.

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