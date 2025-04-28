Заслуженный артист России Алексей Крыченков умер в возрасте 83 лет
Заслуженный артист России, актер театра Российской армии Алексей Крыченков умер в возрасте 83 лет. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба театра.
«С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Федорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене», — указано в Telegram-канале.
Алексей Крыченков за свою жизнь исполнил множество ролей в театре, фильмах и сериалах. В частности, он снимался в таком известном фильме, как «Девчата». Кроме того, он был награжден за заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».
Также в 2000 году Крыченков был принят в члены Союза кинематографистов РФ.