В центре Москвы загорелось административное здание
В центре Москвы на улице Покровка произошел пожар в двухэтажном административном здании. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло на втором этаже. Предварительно, пострадавших нет.
К тушению огня привлекли 30 специалистов и семь единиц техники.
Этим утром на складе с пластиковыми трубами в Перми произошел пожар площадью 500 кв. м. Уточнялось, что пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 44 пожарных и 14 единиц техники.