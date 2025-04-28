В Перми произошел пожар на складе на площади 500 кв. м
Пожар площадью 500 кв. м произошел на складе с пластиковыми трубами в Перми, открытое горение ликвидировано. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе МЧС Пермского края.
«Пострадавших нет. Продолжается тушение возгорания на площади 500 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что пожар произошел на складе, использовавшемся для хранения пластиковых труб. Для тушения огня были привлечены 44 пожарных и 14 единиц техники. Позже в региональном министерстве добавили, что в 7:48 мск было ликвидировано открытое горение.
В МЧС России 25 апреля сообщили, что специалисты локализовали пожар площадью 1,3 тыс. кв. м на складе. Никто не пострадал, огонь тушили 30 сотрудников МЧС и семь единиц техники.