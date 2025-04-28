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СК возбудил дело на экс-замначальника управления МО за хищение 240 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В отношении бывшего заместителя начальника управления имущества специальных проектов Минобороны России Олега Васенина возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при гособоронзаказе. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Там отметили, что Васенин обвиняется в хищении государственного имущества в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным следствия, в 2022 году управление имущества спецпроектов Минобороны заключило контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья, контроль за исполнением которого возлагался на Васенина.

«В период 2022–2023 гг. Васенин путем представления заведомо ложных документов о стоимости вторичного сырья совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 240 млн рублей», — указано в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается. Суд избрал бывшему замначальника меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Ранее, 10 февраля, сообщалось о возбуждении уголовного дела в Калининградской области в отношении глав фирм, которые потратили 300 млн рублей, предназначенные на строительство объектов Минобороны. Отмечается, что контракт был заключен на стоимость в размере 900 млн рублей с целью строительства в регионе новых объектов.

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