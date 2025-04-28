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Эксперты назвали перспективы внедрения ИИ в строительстве и сельском хозяйстве

Альянс в сфере ИИ: в сельском хозяйстве стали больше использовать агродроны с ИИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В I квартале 2025 года продолжилось активное использование искусственного интеллекта (ИИ) в проектировании, управлении строительным циклом и BIM-моделировании. Также он внедрялся в российском агропромышленном комплексе для повышения эффективности земледелия, мониторинга экологии и снижения затрат. Это следует из отраслевого дайджеста Альянса в сфере ИИ, с которым ознакомились «Известия» 28 апреля.

При этом строительная отрасль делает ставку на снижение сроков и стоимости проектов за счет внедрения таких технологий. Эксперты привели результаты исследования компании McKinsey, согласно которым мировой рынок ИИ в строительстве растет на 25% в год.

По мнению аналитиков, в ближайшие годы ключевыми трендами станут: генеративное проектирование; автоматизированный контроль качества с помощью компьютерного зрения; автоматизированное создание документации с помощью искусственного интеллекта.

«ИИ в строительстве движется в сторону полного цикла автоматизации — от генерации концепций до контроля исполнения. Однако остаются барьеры: недоверие регуляторов к полностью автономным решениям и необходимость интеграции с BIM-системами», — говорится в дайджесте.

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Вместе с тем в сельском хозяйстве наблюдается рост использования агродронов с ИИ. Они становятся стандартом в крупных агрохолдингах. Согласно данным AgriTech Analytics, к 2026 году их доля увеличится до 40% рынка.

Кроме того, эксперты отметили, что агросектор активно внедряет искусственный интеллект для точного земледелия и экоконтроля.

По мнению АО «Холдинговая компания «Ак Барс», приоритетным направлением в растениеводстве могут стать технологии ИИ, которые объединят скаутинг полей, выдачу и списание товарно-материальных ценностей, автоматические задания для механизаторов от агрономов.

В Аналитическом центре лесного и сельского хозяйства считают, что перспективным направлением является применение ИИ-технологий в сочетании с дистанционным зондированием Земли для анализа состава почв. Там также добавили, что применение искусственного интеллекта для анализа спутниковых снимков и данных с дронов становится ключевым инструментом в управлении сельхозугодьями.

«Такие алгоритмы не только актуализируют карты полей с точностью до 98%, но и позволяют в реальном времени отслеживать состояние посевов, фиксировать признаки деградации почв и выявлять заброшенные участки. ИИ-решения особенно эффективны в связке с ГИС-системами, но требуют качественных исходных данных», — уточняется в дайджесте.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI. Художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды чаще всего используют ИИ для генерации идей и новых концепций.

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