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Генпрокуроры РФ и Саудовской Аравии обсудили возобновление прямого авиасообщения

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Фото: Генеральная прокуратура РФ
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России и Саудовской Аравии следует продолжить работу над возобновлением прямого авиасообщения. Об этом 28 апреля заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов во время встречи с саудовским коллегой Саудом бен Абдаллой Аль Муаджибом.

«Сегодня путь от Москвы до Эр-Рияда отнимает неоправданно много времени, что, в свою очередь, не в полной мере способствует развитию туризма и привлечению взаимных инвестиций. Полагаю, что мы в рамках компетенции могли бы повлиять на разрешение данной проблемы», — заявил Краснов.

Генпрокурор Саудовской Аравии, в свою очередь, заверил, что работа в этом направлении «ведется активно и находится в завершающей стадии». По его словам, вопрос будет решен в ближайшее время.

Помимо этого, в ходе встречи Краснов напомнил коллеге о приглашении принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. В рамках мероприятия Генпрокуратура проведет сессию, где обсудят вопросы защиты российского бизнеса и иностранных инвесторов.

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Ранее, 11 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила США исключить авиакомпанию «Аэрофлот» из санкционного списка с целью возобновления авиасообщения между двумя странами. Кроме того, он отметил, что стороны будут работать над этим вопросом, поскольку этот процесс — «возвращение к нормальности».

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