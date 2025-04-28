АвтоВАЗ раскрыл подробности о седане Lada e-Aura

Электрический седан Lada e-Aura, который был представлен на экспозиции «ЭлектроТранс 2025», создан для демонстрации возможностей компании в области электротранспорта и современных технологий. Он призван показать потенциал развития бренда, рассказали «Известиям» в пресс-службе АвтоВАЗа 28 апреля.

Lada e-Aura имеет синхронный трехфазный электродвигатель на постоянных магнитах. Его пиковая мощность составляет 163 л.с. (240 Нм). Седан оснащен литий-никель-кобальт-марганцевыми аккумуляторами, емкость батареи равна 56 кВт⋅ч. Расчетный запас хода на одном заряде — 350 км. Максимальная скорость составляет 150 км/ч, разгон с места до «сотни» занимает 8 секунд.

По силовой установке e-Aura аналогичная электрическому Lada e-Largus. По сравнению с обычным бензиновым седаном Aura электрокар разгоняется с нуля до 100 км/ч на 4,5 секунды быстрее. Однако у версии с ДВС максимальная скорость выше на 25 км/ч. Снаряженная масса e-Aura выросла более чем на 50 кг (1450 кг).

В список оснащения входят отделка салона из натуральной кожи, подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок, мультимедиасистема с онлайн-сервисами «Яндекса» и отображаемой на панели приборов навигацией, восемь динамиков, светодиодная оптика, фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости, система мониторинга слепых зон и прочие опции.

Впервые АвтоВАЗ показал Lada e-Aura в конце октября прошлого года. Электрический седан получил раздельные кресла с боковой поддержкой, между которыми установлены широкая центральная консоль с подлокотником и панель с четырьмя сенсорными экранами.

13 марта сообщалось, что за три месяца с начала старта продаж на учет в России встало около 300 автомобилей Lada Aura. Эта модель является самой дорогой в линейке марки. Бизнес-седан представлен в двух комплектациях и стоит 2,6 млн и 2,8 млн рублей. Длина Aura составляет 4690 мм, что на 250 мм больше, чем у седана Lada Vesta, на базе которой построена новинка.