Водители-иностранцы нашли способ обойти запрет на работу в такси

В Екатеринбурге таксисты, которые вовремя не успели заменить иностранные водительские удостоверения на российские, научились обходить запрет на работу. Об этом 28 апреля сообщает ЕАН со ссылкой на участника отрасли.

«Сейчас иностранцы обращаются со своей проблемой в таксопарки, которые работают в связке с агрегаторами. Там им за определенную плату помогают открыть новый аккаунт, и они продолжают работать», — цитирует его издание.

Предполагается, что для регистрации нового аккаунта представители таксопарка отправляют заявку в ГАИ на смену водителем прав, и до экзамена им позволяют работать. В результате таксистам можно открывать новые аккаунты постоянно и продолжать работу с иностранными правами, отметил собеседник.

По информации издания, ранее агрегаторы такси начали блокировать аккаунты водителей-иностранцев, которые не сменили права на российские.

Иностранцам, которые до 1 апреля прошлого года получили гражданство России или ВНЖ и не обменяли национальные права на российские до 1 апреля 2025 года, придется сдавать в Госавтоинспекции экзамен по теории, а в некоторых случаях проходить обучение в автошколе и сдавать не только теорию, но и практику. Временно пребывающим в РФ иностранцам с международными правами разрешается управлять авто только в личных целях.

3 марта в общественном совете по развитию такси рассказали «Известиям», что проблема нехватки водителей такси усугубилась. Если в 2023 году 70% перевозчиков заявляли о дефиците кадров, то в 2024 году этот показатель вырос до 77%. Ключевыми причинами нехватки водителей называются сложность поиска квалифицированных кадров, ужесточение регулирования отрасли, а также нежелание работать по новым требованиям, предъявляемым к такси.