Количество фальшивых купюр выросло в четыре раза в Приамурье
В Амурской области в первом квартале 2025 года обнаружили 16 фальшивых купюр. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное отделение Банка России.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество фальшивок выросло в четыре раза. В основном из оборота изымали купюры номиналом 5000 рублей. Кроме того, обнаружены две банкноты номиналом 100 рублей.
Эксперты уточняют, что фальшивомонетчики чаще подделывают купюры большого номинала, поэтому гражданам следует обращать на них особое внимание. Необходимо проверять банкноты как минимум по четырем признакам.
В Белгороде в начале года осудили мужчину, который изготовил фальшивые деньги на сумму 25 млн рублей. Подсудимого отправили в колонию на 3,5 года.