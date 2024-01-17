Белгородца приговорили к 3,5 года колонии за изготовление фальшивых 25 млн
Житель Белгорода, напечатавший у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 млн рублей, приговорен к 3,5 года колонии особого режима. Об этом сообщает прокуратура Белгородской области на своем сайте 17 января.
«Государственным обвинителем поддержано обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя г. Белгорода, совершившего преступление, предусмотренное статьями ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст. 186 УК РФ», — указано в сообщении.
Следствием установлено, что в феврале 2023 года злоумышленник изучил технологии изготовления купюр и приобрел необходимое для этого оборудование. Совместно с сообщниками он разработал план изготовления и сбыта фальшивых денег. В результате мужчина изготовил более 25 млн поддельных рублей, которые вводил в оборот.
Кроме того, прокуратура выяснила, что осужденный в сентябре 2022 года незаконно проник в жилой дом в поселке Новосадовый Белгородского района и похитил имущество на сумму более 219 тыс. рублей.
Суд назначил подсудимому лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.
О фальшивомонетчике из Белгорода стало известно в конце июля 2023 года. Тогда его задержала ФСБ. С покупателей мужчина удерживал 15% от номинала купюр. Экспертиза подтвердила, что деньги были изготовлены кустарным способом.