В Челябинске мужчина осужден на 3,5 года за экстремизм и попытку подкупа
Миасский городской суд Челябинской области осудил мужчину на 3,5 года за экстремизм и попытку подкупа сотрудника управления Федеральной службы безопасности (УФСБ). Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
«Миасский городской суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), ч. 3 ст. 291 УК России («Дача взятки должностному лицу»)», — сказано в сообщении.
Правоохранители выяснили, что мужчина является сторонником радикальных взглядов. Уточняется, что в интернет-мессенджере Telegram он разместил материалы экстремистской направленности.
Кроме того, с целью уклонения от уголовной ответственности злоумышленник предложил сотруднику органа безопасности за определенную сумму сфальсифицировать доказательства его деятельности.
Суд приговорил виновного к лишению свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 150 тыс. рублей.
Ранее, 8 апреля, правоохранители выявили жителя Челябинской области, который занимался террористической и экстремистской деятельностью. На своих страницах в социальных сетях он призывал к террористической и экстремистской деятельности, а также оправдывал или пропагандировал терроризм.