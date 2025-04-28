Архиепископ рассказал о переходе клириков в Бессарабскую митрополию

Давление на молдавскую церковь продолжится, сообщил «Известиям» архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

«Увеличения переходов нет. Хочу сказать, что они, как всегда, обманывают, приписывают себе такие заслуги, а на самом деле, еще раз говорю, они никто и звать их никак именно с точки зрения как священнослужителей», — сказал он.

Призывы Бессарабской митрополии к тому, чтобы перейти под другую юрисдикцию, можно трактовать как бесплатный сыр в мышеловке, добавил он.

В Бессарабской митрополии предлагают некоторые материальные поощрения, дотации, некоторые продвижения по службе, а в конечном итоге это не что иное, как цена самой стабильной валюты, 30 серебряных, подчеркнул архиепископ.

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