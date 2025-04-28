«Они восстают против Бога — результат придется ждать недолго»

Попытки расколоть православную церковь в Молдавии (ПЦМ) усилятся по мере приближения к парламентским выборам, заявил «Известиям» архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. По его словам, за давлением на ПЦМ стоят европейские страны. При этом точного повторения «украинского сценария» в Молдавии не будет, уверен священнослужитель. В то же время Бессарабская митрополия пытается переманить священников к себе, однако весомого успеха это не имеет, подчеркивает он. О схожести ситуации с положением УПЦ на Украине, мотивах властей республики и планах ПЦМ — в эксклюзивном интервью архиепископа Маркелла «Известиям».

«Мы — с Богом, не с какими-то политическими партиями или другими структурами»

— Как вы считаете, будет ли усиливаться давление на Православную церковь Молдавии в преддверии парламентских выборов в республике?

— Давление будет, потому что эта власть всегда продавливала свои интересы, невзирая на реальность, которая бытует в нашей жизни. И сейчас, когда за русофобию платятся большие деньги, а мы в составной части Русской православной церкви, нам только этого и стоит ожидать.

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Но они должны понимать, что они давят не на меня, не на какого-то священнослужителя. Они восстают против Бога, и в этом их самая большая ошибка. Результат, я думаю, придется ждать недолго.

К сожалению, почему-то для наших властей история ничего не значит. Кто-то им показал: если вы будете всё русское ненавидеть и сеять ненависть ко всему русскому, это дает приоритет перед начальниками, европейскими коллегами. Ненависть, фобия (в данном случае русофобия), а у нас в Молдавии вообще «церквофобия», ничего никогда доброго не приносила никому.

Но мы будем стоять. Мы — с Богом, не с какими-то политическими партиями или другими структурами. Мы просто проповедуем Слово Божие, и несмотря ни на что мы будем это проповедовать, потому что это наша прямая обязанность. Я и мои соратники — я говорю это от имени многих священнослужителей — не намерены сдавать назад, потому что, видите ли, кому-то из руководства это не нравится. Если мы под каждого подстроимся, что станет с нашей православной верой, православной церковью? Мы будем сохранять те устои, которые нам завещаны Богом.

— В чем, по вашему мнению, заключается основной мотив властей Молдавии для давления на церковь?

— Я полагаю, что они получили указания от своих заграничных хозяев. Европа, а именно там находятся их хозяева, не особо добрыми глазами смотрит на Русскую православную церковь. Я думаю, что именно в этом и заключается то давление.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но дело в том, что они продолжают давление на священнослужителей еще из тех соображений, что они якобы получают какие-то деньги за дестабилизацию общественного порядка. Но почему не обвинен ни один из Бессарабской митрополии, кто получает ежемесячно зарплату от румынского государства? Почему ни один из них не оштрафован, не привлечен к ответственности?

«Попытки раскола Православной церкви Молдовы — очередное звено очень длинной цепи борьбы с церковью»

— Может ли в Молдавии повториться сценарий, аналогичный с притеснением православной церкви на Украине? Есть ли предпосылки к этому?

— Если окинуть взором историю православной церкви, то мы лишний раз убедимся, что церковь всегда воевала. Всегда кто-то восставал против церкви. В данный момент пришла волна, которая называется «церковный раскол». Что на Украине, что в Эстонии, что у нас есть попытки его внедрить.

Полагаю, точного повторения украинского сценария не будет, но попытки расколоть православную церковь и общество уже чувствуются на собственной шкуре.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Те, кто принимает такие решения, ни с чем и ни с кем не считаются, их совершенно не волнует, как это воспримет общество. Я уверен в том, что попытки раскола Православной церкви Молдовы — очередное звено очень длинной цепи борьбы с церковью.

Я все-таки полагаю, что к точному сценарию как на Украине у нас предпосылок нет. По меньшей мере у нас не взрываются бомбы, не убивают людей, но попытки расколоть церковь усилятся по мере приближения к выборам.

— Ранее молдавские власти дважды не позволили вам вылететь из страны за Благодатным огнем. Обращались ли вы к Москве с просьбой о помощи в связи с давлением на Православную церковь Молдавии? Поддерживаете ли вы сейчас контакт с российской стороной?

— Православная церковь Молдовы — составная часть Русской православной Церкви. Последнее время я лично ничего, кроме поздравительных посланий, не направлял в патриархию. На Рождество, на Пасху, на другие церковные даты мы всегда друг друга поздравляем. С просьбой помочь обращений не отправлял. Господь так допустил, чтобы это случилось со мной. И я считаю, что ничего из ряда вон выходящего не произошло.

Ничего страшного в этом нет. Не обращался в патриархии и не намерен по этому поводу обращаться. Это мои личные проблемы, потому что это была моя личная инициатива поехать за Благодатным огнем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Намерены ли вы вообще обращаться куда-то по поводу давления на церковь?

— Я полагаю, что это прерогатива нашего митрополита Владимира, главы Православной церкви Молдовы и постоянного члена Священного синода РПЦ. И я почему-то уверен, хотя я с митрополитом на эту тему не разговаривал, что святейшего патриарха Кирилла об этом известили, он в курсе. Полагаю, что митрополит отрапортовал патриарху об обстоятельствах и том, как идут дела в Православной церкви Молдовы.

Думаю, это уже ни для кого не секрет. Мне кажется, что как раз настала пора обратиться ко всем дипломатическим миссиям в Молдове и не только, чтобы они как-то прокомментировали, поспособствовали прекращению этого безбожного деяния.

«Бессарабская митрополия берет любого, кто им интересен»

— Ранее Бессарабская митрополия призвала клириков и монахов из Православной церкви Молдавии переходить в Румынскую православную церковь. Фиксируется ли увеличение числа подобных переходов?

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Призывы Бессарабской митрополии перейти под другую юрисдикцию можно трактовать как бесплатный сыр в мышеловке. Они за это предлагают некоторые материальные поощрения, дотации, продвижения по службе, а в конечном итоге это не что иное, как цена самой стабильной валюты — 30 сребреников. Это число предательства Христа, это попытка уподобить всех этих переходящих Иуде, который предал Христа. И у них в некоторых случаях действительно это получилось. Если вы обратили внимание, переходят в Бессарабскую митрополию только те, кто имеет проблемы с каноническим законом православной церкви.

Человеческая слабость иногда не знает границ, дает о себе знать. И многие священнослужители, которые за дисциплинарные и не только дисциплинарные нарушения были в какой-то мере наказаны нами, архиереями православной церкви Молдовы, автоматически становятся предметом интереса представителей Бессарабской митрополии. Это вообще категория не сильно верующих людей. Настоящий верующий человек признаёт: да, я согрешил, да, я преступил закон, я должен нести за это наказание и исправиться.

Увеличения переходов нет. Хочу сказать, что они, как всегда, обманывают, приписывают себе такие заслуги, а на деле, еще раз говорю, они никто и звать их никак — именно с точки зрения как священнослужителей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Сколько священнослужителей Православной церкви Молдавии перешли в Бессарабскую на сегодняшний день?

— Я не могу ответить конкретно на такой вопрос, но по части Бельской епархии, которая есть составная часть Православной церкви Молдовы, — двое, которые были извержены из сана: Виктор Цуркана и Иоанн Миляк.

Извержение из сана — это значит, что для них закрыты навсегда двери в церковь как для священнослужителей. Как просто рядовых православных верующих их никто из церкви не имеет права выдворить. Но именно как священнослужители они доказали свою несостоятельность и недостоинство.

Протодиакон Михаил Быков — артист, который на сцене часто появляется, — пока у нас запрещен. Но еще есть возможность возврата, для него еще не захлопнулась дверь. Если, конечно, он принесет соответствующее покаяние. И исправление, что и есть часть покаяния.

— Он еще не дал клятву в Бессарабской митрополии?

— Там без клятвы. Бессарабская митрополия берет любого, кто им интересен. Интерес не обязательно должен быть церковный, потому что это не церковная организация. Это политическая национальная организация, которая работает на устранение Республики Молдова, на исчезновение ее с политической карты мира.

Там нет веры, там нет как такового священства. Есть просто идеологические однопартийцы, единомышленники. Вот и все. Протодиакон Михаил не извержен из сана. Все-таки ждем, может быть, опомнится.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обратный путь возможен исключительно только через покаяние. Где-то меньше года назад мы извергли из сана шестерых или даже семерых, я точно даже не помню, а потом еще этих двух бывших священников — Иоанна Миляка и Виктора Цуркана.

Помимо этого есть и другие случаи, которые не связаны с Бессарабской митрополией, когда персонажи были причастны к некоторым отхождениям от наших правил, но не причастны к бессарабской методике. Они никуда не переходили и были извергнуты из сана за дисциплинарные нарушения.