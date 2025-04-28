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В РФ создали комнату для беспроводной зарядки гаджетов

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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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Специалисты ИТМО разработали новую методику беспроводной передачи энергии, которую применили в изобретенной ими особой комнате для зарядки электрических устройств. По словам инженеров, она абсолютно безвредна для человека и по скорости передачи электричества сопоставима с обычной проводной зарядкой.

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Созданный прототип имеет площадь 4х4 м и высоту около 2,5 м. Чтобы зарядить гаджет, нужно просто положить его в пределах комнаты. Так как передача энергии производится на определенной частоте (1 МГц), для нее необходим специальный приемник. Его можно сделать, например, в форме чехла для телефона.

«Нашу разработку можно адаптировать к разным размерам и формам, интегрировать в разные помещения. В будущем мы планируем собрать новую комнату и сосредоточиться на поляризации — направлении магнитного поля. Сейчас у нас только горизонтальная поляризация — это означает, что устройства будут подзаряжаться только в таком положении, мы же хотим добавить возможность зарядки и в других положениях», — рассказала одна из авторов разработки, младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории беспроводных технологий ИТМО Айгерим Джандалиева.

В пространстве, созданном инженерами, можно одновременно заряжать любое количество устройств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Энергетический ампир: в РФ создали комнату для беспроводной зарядки гаджетов

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