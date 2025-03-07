Компонент времени: в РФ создали элементы для новой перспективной электроники

В Санкт-Петербурге создан отечественный прототип полевого транзистора, который может стать базой для разработки перспективной электроники . Он состоит из карбида кремния и способен работать при высоких токах, напряжениях и повышенных температурах. Использовать технологию можно будет в автомобиле-, двигателе- и самолетостроении, при создании космической техники, беспилотников, медицинского оборудования . Эксперты считают, что собственное отечественное производство таких компонентов электроники будет перспективно, однако необходимо быстрое внедрение технологии.

Что такое карбид кремния

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ разработали прототип транзистора для перспективной силовой электроники . Как пояснили «Известиям» ученые, в последние десятилетия электроника, в основном выполненная на компонентной базе из кремния, приблизилась к пределу своих возможностей по ряду ключевых характеристик: по легкости, компактности, быстродействию и возможности работать в экстремальных условиях , например в космосе, при высоких перегрузках или радиации.

Фото: СПбГЭТУ ЛЭТИ

Преодоление этих ограничений открывает широкие перспективы для развития многих отраслей промышленности: автомобиле-, двигателе-, самолето- и машиностроения, космической техники . На ее основе могут быть созданы новые компьютеры, планшеты, беспилотники, медоборудование, мобильные телефоны и прочее , рассказали разработчики.

Альтернативой кремнию как материалу электронной компонентной базы (ЭКБ) считают карбид кремния (SiC), который способен работать при более высоких температурах и напряжениях без потери электрических свойств . Это делает его перспективным для использования в силовой электронике, например в инверторах и преобразователях энергии . Однако широкое применение карбида кремния требует не только наличия воспроизводимых технологий его синтеза, но и разработки новых тополого-технологических решений.

— В рамках реализации нашей программы развития «Приоритет 2030» по переходу на новую ЭКБ мы разработали отечественный прототип полевого транзистора на основе карбида кремния на 1,7 кВ . Транзисторы — это один из основных компонентов силовой электроники. Образцы на основе карбида кремния уже успешно применяются практически во всех типах современной высоковольтной электроники, начиная от бытовой техники и электротранспорта и заканчивая системами связи и космической техникой , — рассказал «Известиям» проректор по научной и инновационной деятельности СПбГЭТУ ЛЭТИ Александр Семенов.

Фото: СПбГЭТУ ЛЭТИ

Созданный в ЛЭТИ прототип SiC-транзистора внешне мало отличается от аналогичных устройств других производителей. В то же время разработанные оригинальные топология и технологический маршрут изготовления транзистора легко могут быть адаптированы к производственным возможностям российских предприятий .

Транзисторы для техники будущего

Эксперименты показали, что при соответствующей коммутации прототипов SiC-транзисторов и при обеспечении эффективных теплоотвода и высоковольтной защиты целевые изделия способны работать до напряжений более 15 кВ на более высоких в отличие от кремниевых аналогов частотах .

— До недавнего времени потребности России в карбидокремниевых транзисторах практически полностью закрывались за счет продукции иностранных производителей. Поэтому наша разработка — важный этап на пути обеспечения технологического суверенитета нашей страны в сфере современных ключевых электронных компонентов , — подчеркнул проректор Александр Семенов.

Электроника на основе SiC относится к ключевым развивающимся технологиям для следующего поколения полупроводников . Основная причина — сам материал, поскольку по сравнению с Si (кремний) он предлагает 10-кратное увеличение максимального электрического напряжения, двукратную скорость переключения, трехкратную теплопроводность , рассказал «Известиям» директор Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгений Александров.

Фото: СПбГЭТУ ЛЭТИ

— В результате транзисторы на основе SiC характеризуются чрезвычайно низкими потерями мощности при переключениях, работают быстрее и надежнее кремния и имеют меньший размер кристалла для эквивалентного напряжения пробоя. Устройства на их основе могут работать на более высоких частотах, что делает их идеальными для систем 5G интернета . Они также способны работать при температурах значительно превышающих 200 °C, что позволяет снизить требования к охлаждению и увеличить срок службы изделия . Благодаря этому материалу уже существенно повышена эффективность системы электропитания в электромобилях и зарядных станциях , — отметил эксперт.

По его словам, после того как Tesla в 2017 году внедрила SiC в производимые компанией инверторы, электромобили стали основным драйвером роста этой технологии (более 60% спроса) . Наибольшие темпы роста ожидаются в таких областях, как электроэнергетика железной дороги, городской электротранспорт, приводы двигателей и фотоэлектрические системы . Однако уже сейчас размеры зарядных блоков телефонов, ноутбуков и планшетов удалось уменьшить благодаря SiC , добавил Евгений Александров.

В мире эта технология давно есть, но вот в российской промышленности пока не внедрена , отметил начальник научно-исследовательской лаборатории «Элементная база силовой электроники на основе нитрида галлия» НИУ МИЭТ, эксперт центра компетенций НТИ «Сенсорика» Константин Царик.

Фото: СПбГЭТУ ЛЭТИ

— Карбид кремния обладает хорошей теплопроводностью, выдерживает большое напряжение пробоя и обеспечивает чуть более высокую скорость работы при пропускании больших токов . Он не альтернатива, но может перевести электронику в более высокие токи и напряжения при сохранении компактных размеров. Нишу карбида кремния другой материал не заменит . Например, нитрид галлия такие напряжения не может выдержать, — сказал он «Известиям».

СПбГЭТУ ЛЭТИ и ГК «Элемент» уже запустили совместное предприятие ЛЭТИЭЛ по разработке компонентов для электроники на основе карбида кремния. При поддержке Минобрнауки они также организовали дизайн-центр по проектированию и измерению параметров силовых электронных приборов и материалов.