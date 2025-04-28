В МИД России заявили о готовности обсуждать с США план Трампа
Россия готова обсуждать план мирного урегулирования конфликта на Украине американского лидера Дональда Трампа, заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Россия готова обсуждать план Трампа. Он как таковым детальным планом не является, но есть подходы со стороны США, и при этом необходимо продолжать работать над ними. Мы приветствуем, что США настроены на мирное урегулирование. Есть позиции, которые нужно обсуждать, но они должны обсуждаться в закрытом режиме», — сказал Родион Мирошник.
Ранее в прессе появились детали плана Трампа. Среди них де-юре признание Крыма российским, де-факто признание ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей частью РФ, обещание, что Киев не станет частью НАТО, снятие санкций с РФ с 2014 года, а также экономическое сотрудничество с США.
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Переговорная композиция: в МИД РФ заявили о готовности Москвы обсуждать план Трампа