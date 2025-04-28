Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европарламенте назвали вторжение в Курскую область очередным провалом ВСУ
Мир
СМИ узнали о регистрации 177 случаев заражения оспой обезьян в Сьерра-Леоне
Мир
Кандидат в президенты Румынии предложил остановить ввоз агропродукции с Украины
Мир
Писториус заявил об отсутствии планов ФРГ выходить из конвенций по минам
Происшествия
В подмосковной Лобне самокатчик до смерти избил мужчину из-за замечания
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Спорт
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал 20-кратным чемпионом Англии
Спорт
Эшковал забил гол ударом через себя и помог «Акрону» сравнять счет с «Химками»
Мир
Чехия передала еще 400 тыс. артснарядов Киеву в рамках инициативы по боеприпасам
Мир
ЦАХАЛ атаковала склад с высокоточными ракетами «Хезболлы» в Бейруте
Мир
В Белоруссии сообщили о крупном лесном пожаре на границе с Украиной
Мир
Раненных при ударе по порту Йемена российских моряков перевезли на лечение в Сану
Общество
Мурашко поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Мир
В Ирландии прошла многотысячная акция против политики властей в сфере миграции
Мир
СМИ узнали о погашении папой римским ипотеки макаронной фабрики в тюрьме
Мир
В Иране объявили 28 апреля днем траура в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи
Происшествия
Фельдшер погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Белгороде
Сюжет:

В МИД России заявили о готовности обсуждать с США план Трампа

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия готова обсуждать план мирного урегулирования конфликта на Украине американского лидера Дональда Трампа, заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мыслят деструктивно: Европа и Украина срывают новый план Трампа
Глава Белого дома снова жестко прошелся по Зеленскому и призвал заключить сделку как можно быстрее

«Россия готова обсуждать план Трампа. Он как таковым детальным планом не является, но есть подходы со стороны США, и при этом необходимо продолжать работать над ними. Мы приветствуем, что США настроены на мирное урегулирование. Есть позиции, которые нужно обсуждать, но они должны обсуждаться в закрытом режиме», — сказал Родион Мирошник.

Ранее в прессе появились детали плана Трампа. Среди них де-юре признание Крыма российским, де-факто признание ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей частью РФ, обещание, что Киев не станет частью НАТО, снятие санкций с РФ с 2014 года, а также экономическое сотрудничество с США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Переговорная композиция: в МИД РФ заявили о готовности Москвы обсуждать план Трампа

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025