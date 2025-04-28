Минобороны РФ сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

Министерство обороны России 28 апреля сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили заслуги командира отряда БАРС-2 Ивана Левина, который вместе с вверенным ему личным составом выполнял задачи по организации обороны на одном из важных тактических направлений.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) собрали силы на участке Левина и готовились к наступлению. Получив информацию об этом, командир отряда, лично руководя артиллеристами, навел орудие на место позиции противника и открыл огонь.

Благодаря его точным действиям украинские боевики потерпели поражение, их атака была сорвана, а важное тактическое направление осталось под контролем российских военнослужащих.

Кроме того, в МО РФ обратили внимание на действия сержанта Максима Кузина, который выполнял задачу по оборудованию минно-взрывных заграждений на одном из вероятных направлений наступления ВСУ.

Находясь под постоянным огнем артиллерии, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и минометов противника, Кузин прибыл в точку назначения. После этого сержант завершил минирование и отправился в безопасное место, но по дороге обнаружил украинского снайпера, который контролировал важный участок дороги, и устранил его.

Благодаря четким действиям сержанта на следующий день в ходе боя на минах подорвались две бронированные машины ВСУ и большое количество личного состава, в результате чего противник отступил и российские военнослужащие смогли занять новые позиции на важном направлении.

Минобороны РФ 27 апреля сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ в Херсонской области расчетом буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр». Расчетом воздушной разведки были выявлены скопления личного состава ВСУ в заброшенных постройках на правом берегу Днепра, после чего координаты ПВД противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам.