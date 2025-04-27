Россияне стали чаще интересоваться прокатом премиальных авто
Россияне стали чаще брать напрокат премиальные автомобили. По данным «Авито Авто», показатель превысил 27% в I квартале 2025 года, сообщает телеканал «Известия». В топ-5 брендов вошли Rolls-Royce, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Предложения об аренде BMW привлекли в 2,2 раза больше внимания. Среди моделей самым популярным стал фастбэк класса Gran Turismo Audi A7. В тройке также оказались две модели Mercedes-Benz: CLS и GLE Coupe. Четвертое место рейтинга занял британский Rolls-Royce Phantom. Услуга становится более доступной благодаря развитию цифровых сервисов. Аренда премиального автомобиля решает широкий спектр задач. Машину можно использовать для особых событий и протестировать перед покупкой.
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