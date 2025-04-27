В Ирландии прошла многотысячная акция против политики властей в сфере миграции
В Дублине прошла многотысячная акция против политики правительства Ирландии в сфере миграции. Об этом 27 апреля сообщила газета Irish Independent.
«Тысячи людей приняли участие в антииммиграционной акции протеста в субботу (26 апреля. — Ред.) днем, которая была встречена ответной демонстрацией, организованной группой «Объединенные против расизма» у здания генпрокуратуры», — говорится в материале.
По данным газеты, участники протеста прошли маршем по О'Коннелл-стрит, что нарушило движение транспорта. Отмечается, что большое число протестующих несли трехцветные флаги, некоторые надели зеленые бейсболки с надписью «Снова сделаем Ирландию великой». Часть участников также держали баннер с изображением президента РФ Владимира Путина, его коллеги из США Дональда Трампа, а также ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.
Уточняется, что в ходе акции трех человек арестовали за нарушение общественного порядка. По данным местной полиции, серьезных инцидентов не произошло. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин, в свою очередь, заявил, что «не приемлет негатива со стороны тех, кто выступал» на протесте в Дублине.
Газета The New York Times 19 апреля сообщила, что тысячи жителей США вышли на акции протеста против политики Трампа. Протестующие считают, что президент США «попирает гражданские свободы и верховенство закона», проводит слишком жесткую иммиграционную политику, сокращает федеральные рабочие места. По их мнению, действия Трампа вредят американской экономике.