Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВФ сообщила о замедлении роста мировой экономики из-за пошлин Трампа
Общество
Праздник Светлой Пасхи встретили в храме Христа Спасителя
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» встретили Пасху в зоне СВО
Армия
Военнослужащие полевого хлебозавода организовали выпечку куличей на Пасху
Мир
Глава МИД Италии положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие
Мир
Маск заявил об утрате США традиционных ценностей из-за мигрантов
Наука и техника
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту отстыковался от МКС
Мир
СМИ сообщили о готовности России к мирным переговорам после пасхального перемирия
Мир
Итальянский журналист указал на важность объявленного Путиным перемирия на Пасху
Общество
Дочь убитого экс-мэра Самары отказалась признавать свою вину в вымогательстве
Мир
Президент Сербии Вучич поздравил верующих с Пасхой
Мир
Ученые Италии опровергли теорию средневекового происхождения Туринской плащаницы
Происшествия
В Дагестане в пяти районах ввели режим ЧС из-за сильных дождей
Общество
Во Владивостоке и Магадане прошли пасхальные богослужения
Мир
Япония может предложить США увеличение импорта риса как козырь в переговорах
Мир
Археологи нашли в Египте гробницу принца Усерефры, сына фараона Усеркафа

В США тысячи протестующих вышли на акции протеста против политики Трампа

0
EN
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Тысячи протестующих вышли на улицы США на акции протеста против политики американского президента Дональда Трампа. Об этом в субботу, 19 апреля, пишет газета The New York Times (NYT).

Участники протестов считают, что Трамп «попирает гражданские свободы и верховенство закона», проводит слишком жесткую иммиграционную политику, сокращает федеральные рабочие места и своими действиями наносит вред экономике страны.

Протестующие неоднократно выкрикивали слово «позор» перед Белым домом.

Еще несколько тысяч человек прошли маршем от монумента Вашингтону, протестуя против отказа Белого дома вернуть в США Килмара Абрего Гарсию — мигранта, который был жестоко и незаконно депортирован в Сальвадор.

По уличному делу: как падение американского рынка на 10% привело к протестам
Чем США и мир реагируют на пошлины Трампа и способно ли это сыграть на руку его противникам

Ранее, 5 апреля, в США прошли крупные демонстрации против Трампа. Возмущение у протестующих вызывают продвижение предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и нацпарков. В том числе протестующие выступают против введения импортных пошлин.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025