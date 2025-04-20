В США тысячи протестующих вышли на акции протеста против политики Трампа

Тысячи протестующих вышли на улицы США на акции протеста против политики американского президента Дональда Трампа. Об этом в субботу, 19 апреля, пишет газета The New York Times (NYT).

Участники протестов считают, что Трамп «попирает гражданские свободы и верховенство закона», проводит слишком жесткую иммиграционную политику, сокращает федеральные рабочие места и своими действиями наносит вред экономике страны.

Протестующие неоднократно выкрикивали слово «позор» перед Белым домом.

Еще несколько тысяч человек прошли маршем от монумента Вашингтону, протестуя против отказа Белого дома вернуть в США Килмара Абрего Гарсию — мигранта, который был жестоко и незаконно депортирован в Сальвадор.

Ранее, 5 апреля, в США прошли крупные демонстрации против Трампа. Возмущение у протестующих вызывают продвижение предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и нацпарков. В том числе протестующие выступают против введения импортных пошлин.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.