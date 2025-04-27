Премьер-министр Гренландии заявил о готовности к партнерству с США
Гренландия готова к сотрудничеству с США, но хочет уважения и никогда не будет чей-либо собственностью. Об этом 27 апреля сообщил новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции в Копенгагене после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Слова политика приводит телеканал TV2.
«Мы готовы к прочному партнерству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения. Мы никогда, никогда не будем собственностью, которую может купить кто угодно», — сообщил Нильсен.
Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Ранее, 30 марта, Нильсен заявил, что США не получат остров в свои руки. Нильсен призвал гренландцев не бояться заявлений президента США Дональда Трампа, а реагировать на них со спокойствием, достоинством и единством.