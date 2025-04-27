WSJ сообщила о планах Исландии возобновить переговоры о вступлении в ЕС из-за США
Исландия рассматривает возможность возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) и укрепить национальную оборону страны на фоне политики США по отношению к Гренландии. Об этом 27 апреля сообщает газета The Wall Street Journal.
«Исландцы обсуждают, нужно ли им активнее заниматься обороной и следует ли им возобновить переговоры о вступлении в ЕС, которые они прервали в 2013 году», — говорится в материале.
По данным WSJ, изменения в политическом курсе Исландии происходят на фоне угроз президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав Соединенных Штатов.
Ранее, 30 марта, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США не получат остров в свои руки. Нильсен призвал гренландцев не бояться заявлений Трампа, а реагировать на них со спокойствием, достоинством и единством.