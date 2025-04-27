Путин отметил высокий уровень отношений России и ЮАР

Президент России Владимир Путин 27 апреля поздравил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамофосу с национальным праздником ЮАР — Днем свободы, отметив высокий уровень отношений между странами. Текст поздравительной телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

«Отношения между нашими странами находятся на высоком уровне — это в полной мере подтвердила наша совместная работа в ходе прошлогоднего саммита БРИКС в Казани», — говорится в документе.

Глава государства отметил активное сотрудничество двух стран в экономике, науке, а также гуманитарной сфере. Помимо этого, РФ и ЮАР также координируют усилия для решения региональных и глобальных вопросов, обратил внимание Путин.

Президент выразил уверенность в дальнейшем развитии стратегического партнерства Москвы и Претории.

«Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения международной безопасности и стабильности», — подчеркнул российский лидер.

День свободы отмечается в ЮАР 27 апреля. В этот день в 1994 году в стране прошли первые парламентские выборы, на которых разрешалось голосовать всем гражданам вне зависимости от цвета кожи. Победу одержал боровшийся против апартеида «Африканский национальный конгресс» во главе с Нельсоном Манделой.

Ранее, 21 апреля, Путин и Рамофоса провели телефонные переговоры, на которых обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Также президент РФ изложил своему южноафриканскому коллеге позицию России по достижению мирного урегулирования на Украине и устранению первопричин конфликта. Рамофоса, в свою очередь, выразил заинтересованность ЮАР в содействии мирному урегулированию украинского кризиса.