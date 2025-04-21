Путин обсудил с президентом ЮАР вопросы развития сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что Путин изложил президенту ЮАР позицию России до достижению мирного урегулирования на Украине и устранению первопричин конфликта. Уточняется, что южноафриканская сторона выразила заинтересованность в содействии мирному разрешению конфликта.

Также в ходе звонка Путин поздравил Рамафосу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля национальным праздником ЮАР — Днем свободы.

17 апреля глава МИД ЮАР Рональд Ламола сообщил, что министр обороны страны Анджелина Мочекга посетит парад Победы в Москве в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По словам Ламолы, подобное мероприятие важно не только для российских граждан, но и для «народов всего мира».