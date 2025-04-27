Японский парк внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький в мире

Парк в городе Нагаидзуми в японской префектуре Сидзуока был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький в мире. Об этом 27 апреля сообщило агентство Kyodo.

Объект расположен рядом с мэрией, его площадь составляет всего лишь 0,24 га. Парк представляет собой прямоугольную платформу из кирпичей, на которой растут небольшие растения. Также там установлены два камня, на одном из которых написано: «Самый маленький парк в мире».

Как указывает Kyodo, рекордсмен был воздвигнут в 1988 году на земле, оставшейся неиспользованной после дорожных работ. Предложивший проект чиновник вдохновлялся предыдущим держателем рекорда — парком Милл Эндс в американском Портленде.

Сообщается, что власти и жители Нагаидзуми начали борьбу за внесение в Книгу рекордов Гиннесса в 2023 году. Для подтверждения рекорда им потребовалось измерить площадь парка, предоставить свидетельство о том, что объект существует более пяти лет, а также официально переклассифицировать его из дорожного участка в, собственно, парк. В конце концов, место внесли Книгу рекордов Гиннесса в декабре 2024-го.

Отмечается, что парк-рекордсмен привлекает в город множество туристов, в том числе из-за пределов префектуры Сидзуока.

Ранее, в марте, в Книгу рекордов Гиннесса попала иранская спортсменка Гити Мусави, сумевшая сдвинуть с места 18-тонный самолет. Она готовилась к этому три года, ежедневно тренируясь по 2–3 часа.